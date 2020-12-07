15 пляжных фото, которые насмешат до слёз!

Источник материала: ОНТ

На пляже можно увидеть такие картинки, что от смеха удержаться не удастся. Сделали для вас подборку смешных снимков с отдыха!



Монахини тоже любят серфинг!

Фото в Instagram





Попрошайки!



Как обидно!



Санта на отдыхе



Испорченная романтика



Пляжный гламур



Много интереса...



Вот и припарковались...



От наслаждения теряют и голову...



Отличный ракурс!



Нет возможности уехать на море – обстановку можно воссоздать прямо в своём дворе!



Морской дьявол



Опасное чудище!



Дедушка что-то перепутал...

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