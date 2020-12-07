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15 пляжных фото, которые насмешат до слёз!
Источник материала: ОНТ
На пляже можно увидеть такие картинки, что от смеха удержаться не удастся. Сделали для вас подборку смешных снимков с отдыха!
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На пляже можно увидеть такие картинки, что от смеха удержаться не удастся. Сделали для вас подборку смешных снимков с отдыха! Монахини тоже любят серфинг!Фото в...
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