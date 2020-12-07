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15 пляжных фото, которые насмешат до слёз!

07.12.2020 07:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

15 пляжных фото, которые насмешат до слёз!

На пляже можно увидеть такие картинки, что от смеха удержаться не удастся. Сделали для вас подборку смешных снимков с отдыха! 


 Монахини тоже любят серфинг!
Фото в Instagram


Попрошайки!


Как обидно!


Санта на отдыхе


Испорченная романтика


Пляжный гламур


Много интереса...


Вот и припарковались...


От наслаждения теряют и голову...


Отличный ракурс!


Нет возможности уехать на море – обстановку можно воссоздать прямо в своём дворе!


Морской дьявол


Опасное чудище!


Дедушка что-то перепутал...

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На пляже можно увидеть такие картинки, что от смеха удержаться не удастся. Сделали для вас подборку смешных снимков с отдыха!   Монахини тоже любят серфинг!Фото в...
 
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