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Более 64 процентов белорусов проголосовали за отключение SWIFT

07.12.2020 07:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Среди 46 тыс. человек, которые проголосовали на платформе «Голос» высказались за отключение страны от системы международных платежей SWIFT.

Следует отметить, что белорусы прекрасно понимают, что отключение от SWIFT приведет к коллапсу банковской системы страны, но они не видят другого выхода, как свергнуть нынешний режим, который не считает своих граждан за людей. Прибегать к насилию граждане страны категорически не хотят.

В платформе «Голос» был проведен опрос «ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ОТКЛЮЧЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ ОТ SWIFT?»

Всего проголосовали 406090 человек. Для Беларуси это очень много. Среди проголосовавших 64,08% заявили, что поддерживают отключение, 16,57% - не поддерживают и 19,34% затруднились ответить.

 
 
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Среди 46 тыс. человек, которые проголосовали на платформе «Голос» высказались за отключение страны от системы международных платежей SWIFT.
 
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