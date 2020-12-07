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В Бресте задержан ведущий церемонии прощания с активистом Романом Решецким

07.12.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бресте 6 декабря задержан Виталий Казак, который вел церемонию прощания с общественным активистом Романом Решецким.

В Бресте задержан ведущий церемонии прощания с активистом Романом Решецким

43-летний Решецкий скончался 4 декабря. Его тело обнаружила дома жена. По предварительным сведениям, признаков насильственной смерти не выявлено. Причину устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

Решецкий был участником акций сторонников перемен, за это его неоднократно привлекали к ответственности по статье 23.34 КоАП.

Первый раз Решецкий был задержан 30 августа в Бресте после очередного воскресного марша и арестован на 15 суток. Последний раз активиста задержали 29 ноября и поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД, откуда освободили 2 декабря.

После отпевания в храме Решецкого похоронили на брестском кладбище «Северное».

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, 6 декабря у дома, где проживал Решецкий, состоялась церемония прощания. На нее пришли сотни человек.

«Вел церемонию Виталий Казак, который принес звукоусиливающую аппаратуру. После окончания траурного мероприятия во дворе этого дома Казака задержали сотрудники милиции и доставили в Ленинский РОВД. Телефон Казака отключен. Скорее всего, его поместили в изолятор временного содержания», — сказал правозащитник.

Он отметил, что Казак — участник общественной кампании против аккумуляторного завода под Брестом. Его несколько раз задерживали, штрафовали и подвергали административному аресту за участие в несанкционированных акциях.

Всего по данным правозащитников на сегодняшнее утро, в воскресенье было задержано не менее 316 человек.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте 6 декабря задержан Виталий Казак, который вел церемонию прощания с общественным активистом Романом Решецким.
 
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