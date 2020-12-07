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В Беларусь начал поступать холодный континентальный воздух
Источник материала: Навiны
Сегодня территория Беларуси останется под влиянием периферии антициклона, при этом начнет поступать холодный континентальный воздух.
По прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-восточный порывистый, местами в западных районах до сильного (объявлен желтый уровень опасности).
Максимальная температура воздуха 0..-6°C.
В Минске без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха:
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Сегодня территория Беларуси останется под влиянием периферии антициклона, при этом начнет поступать холодный континентальный воздух.
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