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В Беларусь начал поступать холодный континентальный воздух

07.12.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня территория Беларуси останется под влиянием периферии антициклона, при этом начнет поступать холодный континентальный воздух.

В Беларусь начал поступать холодный континентальный воздух

По прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный порывистый, местами в западных районах до сильного (объявлен желтый уровень опасности).

Максимальная температура воздуха 0..-6°C.

В Минске без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха:

  • утром -5..-7°C,
  • днем -3..-5°C,
  • вечером -5..-7°C.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня территория Беларуси останется под влиянием периферии антициклона, при этом начнет поступать холодный континентальный воздух.
 
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