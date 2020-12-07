ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арсенал оружия пытался ввезти в Беларусь 46-летний украинец

07.12.2020 07:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

46-летний украинец, пытавшийся ввезти в Беларусь партию оружия для продажи на автомобиле «Шевроле» с российскими номерами, задержан в пункте пропуска Сеньковка (Черниговская область) в ночь на 5 декабря, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Арсенал оружия пытался ввезти в Беларусь 46-летний украинец

Мужчина выбрал для проезда зеленый коридор, однако пограничники, «учитывая наличествующие профили рисков возможного незаконного перемещения товаров и грузов», направили его на углубленный досмотр. «Вызывало подозрения и то, что автомобиль был оснащен газобаллонным оборудованием», — отмечается в релизе.

В топливном баке были обнаружены упакованные в полиэтилен пять пневматических винтовок, столько же револьверов и 2.000 патронов Флобера к ним (разновидность патронов кольцевого воспламенения, в которых практически или полностью отсутствует пороховой заряд, а роль метательного вещества выполняет капсюльный состав).

Мужчина пояснил, что купил оружие и боеприпасы в Украине и собирался продать их в Беларуси.

Составлен протокол, автомобиль, оружие и патроны изъяты. Нарушителю грозит штраф в размере 100% стоимости конфискованной контрабанды.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
46-летний украинец, пытавшийся ввезти в Беларусь партию оружия для продажи на автомобиле «Шевроле» с российскими номерами, задержан в пункте пропуска Сеньковка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более трехсот задержанных на акциях 8 декабря: некоторых увезла «скорая»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика