Арсенал оружия пытался ввезти в Беларусь 46-летний украинец

46-летний украинец, пытавшийся ввезти в Беларусь партию оружия для продажи на автомобиле «Шевроле» с российскими номерами, задержан в пункте пропуска Сеньковка (Черниговская область) в ночь на 5 декабря, сообщает Государственная пограничная служба Украины.





Мужчина выбрал для проезда зеленый коридор, однако пограничники, «учитывая наличествующие профили рисков возможного незаконного перемещения товаров и грузов», направили его на углубленный досмотр. «Вызывало подозрения и то, что автомобиль был оснащен газобаллонным оборудованием», — отмечается в релизе.

В топливном баке были обнаружены упакованные в полиэтилен пять пневматических винтовок, столько же револьверов и 2.000 патронов Флобера к ним (разновидность патронов кольцевого воспламенения, в которых практически или полностью отсутствует пороховой заряд, а роль метательного вещества выполняет капсюльный состав).

Мужчина пояснил, что купил оружие и боеприпасы в Украине и собирался продать их в Беларуси.

Составлен протокол, автомобиль, оружие и патроны изъяты. Нарушителю грозит штраф в размере 100% стоимости конфискованной контрабанды.