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Правила жизни норвежцев, которые невероятно удивляют!

07.12.2020 08:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правила жизни норвежцев, которые невероятно удивляют!

Норвежцы с виду вполне обычный народ, но если понаблюдать за их жизнью, то можно сильно удивиться тому, насколько они не похожи на нас. 

1. В Норвегии оберегают личное пространство – заговорить с незнакомым или подсесть на лавочку в парке считается дурным тоном. А если вы вдруг решите, проезжая мимо, заглянуть на огонек, то скорее всего хозяин откажет вам в приеме. Гости должны заранее согласовать свой визит. 

2. Питаются норвежцы не особо натурально, привычная пища – бутерброды. Даже в детском саду они входят в основное меню. Горячую пищу едят и готовят редко. 

3. «Сюрстрёмминг» – любимый деликатес в Норвегии. Это ферментированная, а по сути подпротухшая сельдь. Любят в этих краях и «лютефиск» – сушенную треску, замоченную в щелочи. Непривыкших к таким блюдам туристов эти вкусовые предпочтения очень удивляют. 


4.  Походы на природу – норма жизни большинства норвежцев. На выходных города пустеют, а жители отправляются в поход или на рыбалку в любую погоду. 


5.  Вести роскошный образ жизни напоказ не принято. Норвежцы даже с внушительным доходом ездят на велосипеде на работу и живут в обычных домах. 


 

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Норвежцы с виду вполне обычный народ, но если понаблюдать за их жизнью, то можно сильно удивиться тому, насколько они не похожи на нас.  1. В Норвегии оберегают...
 
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