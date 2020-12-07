|
Правила жизни норвежцев, которые невероятно удивляют!
Источник материала: ОНТ
Норвежцы с виду вполне обычный народ, но если понаблюдать за их жизнью, то можно сильно удивиться тому, насколько они не похожи на нас.
1. В Норвегии оберегают личное пространство – заговорить с незнакомым или подсесть на лавочку в парке считается дурным тоном. А если вы вдруг решите, проезжая мимо, заглянуть на огонек, то скорее всего хозяин откажет вам в приеме. Гости должны заранее согласовать свой визит.
2. Питаются норвежцы не особо натурально, привычная пища – бутерброды. Даже в детском саду они входят в основное меню. Горячую пищу едят и готовят редко.
3. «Сюрстрёмминг» – любимый деликатес в Норвегии. Это ферментированная, а по сути подпротухшая сельдь. Любят в этих краях и «лютефиск» – сушенную треску, замоченную в щелочи. Непривыкших к таким блюдам туристов эти вкусовые предпочтения очень удивляют.
4. Походы на природу – норма жизни большинства норвежцев. На выходных города пустеют, а жители отправляются в поход или на рыбалку в любую погоду.
5. Вести роскошный образ жизни напоказ не принято. Норвежцы даже с внушительным доходом ездят на велосипеде на работу и живут в обычных домах.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежцы с виду вполне обычный народ, но если понаблюдать за их жизнью, то можно сильно удивиться тому, насколько они не похожи на нас. 1. В Норвегии оберегают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)