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На выборах в парламент Румынии лидирует оппозиция
Источник материала: Хартия'97
На выборах в парламент Румынии лидирует оппозиция
Обработаны 95% избирательных бюллетеней.
В Румынии оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) лидирует на выборах в парламент после обработки 95 процентов избирательных бюллетеней. Такие предварительные результаты голосования телеканал Digi 24 приводит в ночь на понедельник, 7 декабря, ссылаясь на Центральную избирательную комиссию, передает
По его данным, СДП получает 29,8 процента голосов, а правящая проевропейская Национал-либеральная партия (НЛП) премьер-министра Лудовика Орбана - 25,11 процента.
Кроме того, в парламент проходят альянс "Союза за спасение Румынии" - Партии свободы, единства и солидарности (ССР-ПСЕС), который подержали 14,5 процента избирателей, правонационалистический "Альянс за единство румын" (8,7 процента) и Демократический союз венгров Румынии (ДСВР), набирающий 6 процентов голосов.
Премьер Орбан говорит о победе и планах формировать коалицию
По предварительным данным, явка составила 31,84 процента, став самой низкой с момента свержения социалистического режима Николае Чаушеску в 1989 году.
Между тем премьер Орбан уже объявил о своей победе. У правящей НЛП есть 4 потенциальных партнера для создания коалиции, заявил глава румынского правительства телеканалу Realitatea TV.
Правительство меньшинства Орбана было образовано после отставки в октябре 2019 года левоцентристского кабинета Социал-демократической партии, которая сохранила относительное большинство в парламенте.
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Обработаны 95% избирательных бюллетеней.
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