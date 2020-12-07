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На выборах в парламент Румынии лидирует оппозиция

07.12.2020 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На выборах в парламент Румынии лидирует оппозиция

  • 7.12.2020, 8:03
На выборах в парламент Румынии лидирует оппозиция

Обработаны 95% избирательных бюллетеней.

В Румынии оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) лидирует на выборах в парламент после обработки 95 процентов избирательных бюллетеней. Такие предварительные результаты голосования телеканал Digi 24 приводит в ночь на понедельник, 7 декабря, ссылаясь на Центральную избирательную комиссию, передает dw.com.

По его данным, СДП получает 29,8 процента голосов, а правящая проевропейская Национал-либеральная партия (НЛП) премьер-министра Лудовика Орбана - 25,11 процента.

Кроме того, в парламент проходят альянс "Союза за спасение Румынии" - Партии свободы, единства и солидарности (ССР-ПСЕС), который подержали 14,5 процента избирателей, правонационалистический "Альянс за единство румын" (8,7 процента) и Демократический союз венгров Румынии (ДСВР), набирающий 6 процентов голосов.

Премьер Орбан говорит о победе и планах формировать коалицию

По предварительным данным, явка составила 31,84 процента, став самой низкой с момента свержения социалистического режима Николае Чаушеску в 1989 году.

Между тем премьер Орбан уже объявил о своей победе. У правящей НЛП есть 4 потенциальных партнера для создания коалиции, заявил глава румынского правительства телеканалу Realitatea TV.

Правительство меньшинства Орбана было образовано после отставки в октябре 2019 года левоцентристского кабинета Социал-демократической партии, которая сохранила относительное большинство в парламенте.

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Обработаны 95% избирательных бюллетеней.
 
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