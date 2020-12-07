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В минувшее воскресение в Беларуси задержаны не менее 319 человек
Источник материала: АФН
Третье воскресенье подряд в Минске и других городах прошли децентрализованные акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в отношении граждан страны.
По данным правозащитного сайта «Весна», 6 декабря задержаны не менее 319 человек. Телеграм-канал волонтеров называет имена 372 задержанных, из них освобождено 17, еще восемь человек забрала скорая помощь.
В столице протестующие вышли на десятки локальных демонстраций («Марши воли»). В некоторых районах шествия возобновились с наступлением темноты. Сообщения о протестах поступали из Бреста, Гродно, Мозыря, Новогрудка, Боровлян, Смолевичей, Логойска, Лиды, Жодино.
С 11.10 до 12.15 на вход и выход были закрыты станции метро «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига», а также вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. Впервые за 17 протестных воскресений в Минске не отключался мобильный интернет (поступала только информация о непродолжительных проблемах после 14 часов), однако в первой половине дня были проблемы с доступом в Telegram.
Среди задержанных трое несовершеннолетних (в т.ч. 14-летний подросток), два журналиста (гродненские корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич; отпущены через три часа без составления протоколов).
Как сообщает
6 декабря стало 120-м днем непрерывных протестов в стране.
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Третье воскресенье подряд в Минске и других городах прошли децентрализованные акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в...
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