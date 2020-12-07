В минувшее воскресение в Беларуси задержаны не менее 319 человек

Источник материала: АФН

Третье воскресенье подряд в Минске и других городах прошли децентрализованные акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в отношении граждан страны.

По данным правозащитного сайта «Весна», 6 декабря задержаны не менее 319 человек. Телеграм-канал волонтеров называет имена 372 задержанных, из них освобождено 17, еще восемь человек забрала скорая помощь.

В столице протестующие вышли на десятки локальных демонстраций («Марши воли»). В некоторых районах шествия возобновились с наступлением темноты. Сообщения о протестах поступали из Бреста, Гродно, Мозыря, Новогрудка, Боровлян, Смолевичей, Логойска, Лиды, Жодино.

С 11.10 до 12.15 на вход и выход были закрыты станции метро «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига», а также вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. Впервые за 17 протестных воскресений в Минске не отключался мобильный интернет (поступала только информация о непродолжительных проблемах после 14 часов), однако в первой половине дня были проблемы с доступом в Telegram.

Среди задержанных трое несовершеннолетних (в т.ч. 14-летний подросток), два журналиста (гродненские корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич; отпущены через три часа без составления протоколов).

Как сообщает БелаПАН , среди задержанных 73-летняя Нина Багинская (задержана возле Академии МВД; отпущена), 79-летняя Лариса Соусь (мать известной журналистки Анны Соусь; отпущена), актер Белорусского свободного театра Алексей Сапрыкин (доставлен во Фрунзенское РУВД), поэт и бард Владимир Ленкевич (Октябрьское РУВД), челюстно-лицевой хирург Минской областной детской клинической больницы Артур Ермаркевич (задержан возле станции метро «Ковальская Слобода»; Октябрьское РУВД), сыновья бывшего пресс-секретаря МВД Дмитрия Партона Андрей и Артем (Центральное РУВД).

6 декабря стало 120-м днем непрерывных протестов в стране.