Сколько в Минске стоит квартиру построить

Беларусь не сокращала объемы строительства жилья, по итогам года планируется ввести в эксплуатацию 4 млн квадратных метров, а цены будут не выше 1.082 рублей за 1 кв. м, сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.





«Никакие планы по строительству, в том числе жилья, мы не сокращали. Как и прежде, рассчитываем ввести в эксплуатацию 4 млн кв. м жилья. Результаты за десять месяцев показали положительную динамику по строительно-монтажным работам — 103,5% и увеличили свой удельный вес в ВВП с 4,6% на начало года до 5,6% по итогам января—октября. Те планы, которые у нас есть, в текущем году будут выполнены. Без каких-либо существенных изменений мы планируем и следующий год», — сказал Пархамович в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

По его словам, министерство хотело бы увеличить объемы строительства арендного жилья. «Это жилье всегда пользуется спросом, это один из вариантов получения хоть какого-то крова», — пояснил чиновник, признав, что рынок арендного жилья недостаточно развит (3,5% жилого фонда в стране).

Для его развития, сообщил Пархамович, министерство работает над нормативными актами, планирует ввести льготы коммерческим застройщикам (предоставление без аукционов и бесплатно земельных участков, строительство за счет бюджета инженерно-транспортных коммуникаций). «Хотим создать все условия для того, чтобы рынок коммерческого арендного жилья развивался», — заявил министр.

Есть также планы ускорения строительства жилых домов, которые будут функционировать на электричестве: «Будем прирастать, и будем прирастать серьезно. Если в 2019 году это было 8 тыс. кв. м такого жилья, в текущем году планируется более 130 тыс. кв. м, а в следующем увеличиваем площадь эту вдвое. В целом в планах на будущую пятилетку построить не менее 1 млн кв. м подобного жилья и выйти к 2025 году на 30% общего ввода». «Поэтапно будет развиваться инфраструктура, и следом будут увеличиваться объемы строительства домов с использованием электроэнергии», — заявил чиновник.

В 2021 году предполагается ввести в эксплуатацию до 200 тыс. кв. м жилья в городах-спутниках (в 2019 году было построено более 100 тыс. кв. м, за 10 месяцев 2020 года — 82 тыс.).

По словам Пархамовича, стоит задача не допустить роста стоимости квадратного метра в Минске выше 1.082 рублей. «По результатам 9 месяцев эта цифра была 1.030 рублей, поэтому по концу года мы вложимся в предельный норматив», — сказал он. В городах-спутниках столицы, отметил глава ведомства, цены ниже: в Смолевичах это 900-1.000 рублей за 1 кв. м.

Как заявил министр, практически полностью удалось избавиться от проблемы долгостроя. «Сегодня в целом по стране есть четыре проблемных долгостроя. Все они находятся в Минске. Состояние готовности этих домов высокое, более 90%», — сказал Пархамович, выразив надежду, что вопрос будет решен не позднее первого квартала 2021 года.