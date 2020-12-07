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Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле $600. Хотели бы здесь жить?

07.12.2020 08:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

600 заявлений на 185 квартир. Еще несколько лет назад было трудно представить, что желающих сменить минскую прописку на Смолевичи окажется так много. Город-спутник вроде бы никогда не считался перспективным местечком, тогда откуда ажиотаж? Мы съездили посмотреть, как в 30 км от МКАД возводят микрорайон для столичных очередников, и оценили перемены, произошедшие здесь за последние годы.

Масштаб развернувшихся строительных работ можно оценить еще на подъезде к Смолевичам. На отрезке от Кургана Славы реконструируют трассу Р53: ее превращают в четырехполосную магистраль. Поворот на Смолевичи скоро станет полноценной транспортной развязкой с путепроводом.

Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?

Новый микрорайон встречает крупным торговым центром, заработавшим летом этого года. За ним виднеются строительные краны и силуэты многоэтажек.

Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?

У водохранилища горы песка и строительная техника: здесь взялись за благоустройство набережной.

Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?

Дому, с которого начался город-спутник, больше пяти лет. Долгое время мапидовская панелька одиноко стояла среди поля. В стране резко ограничили выдачу льготных кредитов, и казалось, что эксперимент по переселению минчан в спутник провалился, едва успев начаться. Рядом строились дома, но только для жителей Смолевичей. И лишь в 2019 году в Минстройархитектуры придумали новую схему приобретения жилья, в которой многие минчане увидели решение своего жилищного вопроса.

Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?

Что это за схема?

Когда в Смолевичах строился первый дом для минчан, квартиры предлагали тем, кто стоит в очереди дольше всех — 20—25 лет. Это был долгий процесс. Прождать четверть века и распрощаться с минской пропиской соглашались немногие. Во второй дом дольщиков набирали по иному принципу: люди сами подавали заявления, и сделать это мог кто угодно при единственном условии — человек должен состоять в очереди нуждающихся. Таких желающих набралось 725, а всего квартир было 192. Тогда уже включился механизм отбора — кто раньше стал на очередь, у того и преимущество.

Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?

Пять этажей и двор без машин

Новый дом для минчан представляет собой обычную панельку МАПИДа, укороченную до пяти этажей. Заборы уже сняты, и мы можем осмотреть территорию двора. Сразу обращают на себя внимание две детали.

Во-первых, этот двор практически закрыт для машин. Парковки располагаются по периметру дома с внешней стороны, а с внутренней есть лишь узкий проезд, вымощенный плиткой. Можно подъехать к подъезду, чтобы высадить пассажиров или разгрузить багажник. Но мест для стоянки здесь не предусмотрено, иначе машина просто перекроет весь проезд. На тротуаре тоже не запаркуешься — мешают специальные столбики.

Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?
Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?

Второй момент — современная детская площадка. Обычно во дворах социальных новостроек ставят бюджетные качели-карусели российской фабрики «КСИЛ». Здесь же смонтированы деревянные игровые комплексы, уложено мягкое антитравматическое покрытие. Все это как-то нехарактерно для МАПИДа и УКСов. Да что там, площадки такого уровня не встретишь в большинстве коммерческих проектов.




Внутри — обычная новостройка с тем лишь отличием, что без лифта. Благодаря такой особенности проекта в некоторых квартирах появились небольшие кладовые комнаты, созданные на месте лифтовой шахты.

Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?

А что с ценами? В пересчете на доллары квадратный метр стоил где-то $610. Отсюда и конкурс четыре человека на квартиру. Выходит, «однушка» площадью 42 кв. м обошлась в $25 620, «двушка» площадью 60 кв. м — в $36 600, трехкомнатная квартира площадью 75 кв. м — в $45 750 по курсу. В эту цену включена отделка. Кроме того, некоторые дольщики (например, малообеспеченные молодые семьи с двумя несовершеннолетними детьми) могли воспользоваться адресной государственной субсидией по указу №240.

«Для нас это „спальник“ Минска»

Некоторые новоселы уже начали обживать свои квадратные метры. Мы расспросили о первых впечатлениях Анастасию, которая вышла на прогулку с собакой.

— Мы многодетная семья — я, муж, трое детей. Стояли на очереди в Минске года четыре. Таких, как мы, здесь немного, в основном построились обычные очередники, — говорит женщина. — Не всем нравятся Смолевичи, а мы подумали — ну это же почти такой же «спальник» Минска, как и Уручье. Плюс у нас дача в этом направлении. Да и по цене выгодно оказалось — 1200 с чем-то рублей за метр. В Минске таких цен нет.

Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?

Какие первые впечатления? Квартира с отделкой — заехал и живи. Удобно. Школа в трех километрах — это далековато. Особых ожиданий нет — обычная школа без какого-либо профиля, зато в классах по 22—25 человек, а не по 33—35, как было у нас в Минске. Надеемся, что в следующем году пойдем уже в свою новую школу, она пока строится.

Недавно в микрорайоне открылся детский сад — нам уже не актуально, но для большинства семей это огромное облегчение. Говорят, в городе проблема с поликлиникой, не хватает специалистов. С другой стороны, в Минске тоже не все поликлиники укомплектованы и порой приходится обращаться в частные медцентры. Чего еще не хватает? Кинотеатра, наверное, какого-то культурного досуга. Ребенку-подростку хочется развлечься вечером, а одного в Минск не отправишь.

Пока жизнь семьи будет неразрывно связана со столицей (пожалуй, как и у большинства местных жителей). Муж Анастасии будет каждый день ездить в город на работу. Самой ей проще — работает удаленно.

Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?

Есть ли работа для минчан в Смолевичах?

Какой смысл для Минска в городе-спутнике, если его жители каждый день курсируют между своим новым домом и столицей, отдавая лишние деньги за проезд? В Смолевичах должна быть своя развитая социальная инфраструктура и рынок труда, готовый к наплыву сотен и тысяч новых жителей. И если инфраструктура мало-помалу создается, то с вакансиями и зарплатами в городке без градообразующих предприятий все довольно грустно.

Мы открыли базу данных Государственной службы занятости и посмотрели, какую работу предлагают в Смолевичах. Вот некоторые вакансии и ожидаемая оплата труда:

  • контролер-кассир, ЗАО «Доброном» — от 650 руб.;
  • продавец, ООО «Евроторг» — от 600 руб.;
  • грузчик, ООО «Евроторг» — от 650 руб.;
  • ведущий экономист, клуб по хоккею на траве «Виктория» — от 800 руб.;
  • слесарь механосборочных работ, ООО «Дорэлектромаш» — от 512 руб.;
  • учитель, СШ №2 — от 500 руб.;
  • врач-специалист, РЦГиЭ — от 800 руб.;
  • электрогазосварщик, ОАО «Белсельэлектросетьстрой» — от 1000 руб.;
  • мастер участка, Смолевичский лесхоз — от 900 руб.;
  • тракторист, Смолевичский водоканал — от 600 руб.;
  • кондитер, Смолевичский хлебозавод — от 870 руб.;
  • облицовщик-плиточник, ООО «КитоПриус» — от 800 руб.

Еще есть Китайско-белорусский индустриальный парк, где нужны строители, отделочники, инженеры. Вот лишь малая часть вариантов, выводы делайте сами:

  • облицовщик-плиточник — от 500 руб.;
  • столяр — от 600 руб.;
  • арматурщик — от 600 руб.;
  • монтажник строительных конструкций — от 600 руб.;
  • стропальщик — от 600 руб.;
  • бухгалтер — от 600 руб.;
  • штукатур — от 600 руб.;
  • переводчик — от 700 руб.;
  • официант — от 700 руб.;
  • инженер — от 750 руб.;
  • специалист по кадрам — от 1122 руб.;
  • инженер-проектировщик — от 1500 руб.;
  • инженер-программист — от 2055 руб.;
  • начальник отдела маркетинга — от 2055 руб.

Проблема, о которой не говорят

«Спутниковый» микрорайон в Смолевичах уже не пустырь с одиноко стоящей многоэтажкой. Вертятся краны, работают экскаваторы, дети на остановке ждут автобуса. Спустя столько лет место начало наполняться жизнью и смыслом. Недавно началось возведение еще трех домов для минчан. По двум из них информация прошла раньше, и за две недели на 185 квартир поступило 600 заявлений. Если переводить в доллары, в первом доме квадратный метр стоит $545 по курсу, во втором — $604, в третьем — $638.

Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?
Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?
По центру кадра — строящаяся школа с бассейном
Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?
Новый детский сад
Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?

Недавно чиновники отчитались: «В общей сложности в этом и следующем году в Смолевичах будет начато возведение 11 домов. Будущей весной приступим к строительству детского сада. Предполагаем, что этот объект вырастет за год. Также в следующем году намечено сдать школу, которую возводит неподалеку Минская область». Впрочем, есть факты, которые заставляют умерить оптимизм. Достаточно вспомнить, что строительство социальной инфраструктуры в спутнике финансируется в том числе из бюджета Минска. А в самой столице, как мы недавно выяснили, уже заморозили возведение целого ряда социально значимых объектов «в связи с дефицитом средств» (включая школы в Лошице-9 и на улице Чюрлениса). Основной причиной в горисполкоме называют ситуацию с COVID-19. И похоже, вирус из нашей жизни пока никуда не исчезнет, как и другие факторы, съедающие бюджет.

Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле 0. Хотели бы здесь жить?

 
Теги: Минск
 
 
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600 заявлений на 185 квартир. Еще несколько лет назад было трудно представить, что желающих сменить минскую прописку на Смолевичи окажется так много. Город-спутник...
 
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