Самый отдаленный «спальник» Минска, где метр дешевле $600. Хотели бы здесь жить?

Источник материала: Onliner 600 заявлений на 185 квартир. Еще несколько лет назад было трудно представить, что желающих сменить минскую прописку на Смолевичи окажется так много. Город-спутник вроде бы никогда не считался перспективным местечком, тогда откуда ажиотаж? Мы съездили посмотреть, как в 30 км от МКАД возводят микрорайон для столичных очередников, и оценили перемены, произошедшие здесь за последние годы.

Масштаб развернувшихся строительных работ можно оценить еще на подъезде к Смолевичам. На отрезке от Кургана Славы реконструируют трассу Р53: ее превращают в четырехполосную магистраль. Поворот на Смолевичи скоро станет полноценной транспортной развязкой с путепроводом.





Новый микрорайон встречает крупным торговым центром, заработавшим летом этого года. За ним виднеются строительные краны и силуэты многоэтажек.





У водохранилища горы песка и строительная техника: здесь взялись за благоустройство набережной.





Дому, с которого начался город-спутник, больше пяти лет. Долгое время мапидовская панелька одиноко стояла среди поля. В стране резко ограничили выдачу льготных кредитов, и казалось, что эксперимент по переселению минчан в спутник провалился, едва успев начаться. Рядом строились дома, но только для жителей Смолевичей. И лишь в 2019 году в Минстройархитектуры придумали новую схему приобретения жилья, в которой многие минчане увидели решение своего жилищного вопроса.





Что это за схема?

Когда в Смолевичах строился первый дом для минчан, квартиры предлагали тем, кто стоит в очереди дольше всех — 20—25 лет. Это был долгий процесс. Прождать четверть века и распрощаться с минской пропиской соглашались немногие. Во второй дом дольщиков набирали по иному принципу: люди сами подавали заявления, и сделать это мог кто угодно при единственном условии — человек должен состоять в очереди нуждающихся. Таких желающих набралось 725, а всего квартир было 192. Тогда уже включился механизм отбора — кто раньше стал на очередь, у того и преимущество.





Пять этажей и двор без машин

Новый дом для минчан представляет собой обычную панельку МАПИДа, укороченную до пяти этажей. Заборы уже сняты, и мы можем осмотреть территорию двора. Сразу обращают на себя внимание две детали.

Во-первых, этот двор практически закрыт для машин. Парковки располагаются по периметру дома с внешней стороны, а с внутренней есть лишь узкий проезд, вымощенный плиткой. Можно подъехать к подъезду, чтобы высадить пассажиров или разгрузить багажник. Но мест для стоянки здесь не предусмотрено, иначе машина просто перекроет весь проезд. На тротуаре тоже не запаркуешься — мешают специальные столбики.









Второй момент — современная детская площадка. Обычно во дворах социальных новостроек ставят бюджетные качели-карусели российской фабрики «КСИЛ». Здесь же смонтированы деревянные игровые комплексы, уложено мягкое антитравматическое покрытие. Все это как-то нехарактерно для МАПИДа и УКСов. Да что там, площадки такого уровня не встретишь в большинстве коммерческих проектов.









Внутри — обычная новостройка с тем лишь отличием, что без лифта. Благодаря такой особенности проекта в некоторых квартирах появились небольшие кладовые комнаты, созданные на месте лифтовой шахты.





А что с ценами? В пересчете на доллары квадратный метр стоил где-то $610. Отсюда и конкурс четыре человека на квартиру. Выходит, «однушка» площадью 42 кв. м обошлась в $25 620, «двушка» площадью 60 кв. м — в $36 600, трехкомнатная квартира площадью 75 кв. м — в $45 750 по курсу. В эту цену включена отделка. Кроме того, некоторые дольщики (например, малообеспеченные молодые семьи с двумя несовершеннолетними детьми) могли воспользоваться адресной государственной субсидией по указу №240.

«Для нас это „спальник“ Минска»

Некоторые новоселы уже начали обживать свои квадратные метры. Мы расспросили о первых впечатлениях Анастасию, которая вышла на прогулку с собакой.

— Мы многодетная семья — я, муж, трое детей. Стояли на очереди в Минске года четыре. Таких, как мы, здесь немного, в основном построились обычные очередники, — говорит женщина. — Не всем нравятся Смолевичи, а мы подумали — ну это же почти такой же «спальник» Минска, как и Уручье. Плюс у нас дача в этом направлении. Да и по цене выгодно оказалось — 1200 с чем-то рублей за метр. В Минске таких цен нет.





Какие первые впечатления? Квартира с отделкой — заехал и живи. Удобно. Школа в трех километрах — это далековато. Особых ожиданий нет — обычная школа без какого-либо профиля, зато в классах по 22—25 человек, а не по 33—35, как было у нас в Минске. Надеемся, что в следующем году пойдем уже в свою новую школу, она пока строится.

Недавно в микрорайоне открылся детский сад — нам уже не актуально, но для большинства семей это огромное облегчение. Говорят, в городе проблема с поликлиникой, не хватает специалистов. С другой стороны, в Минске тоже не все поликлиники укомплектованы и порой приходится обращаться в частные медцентры. Чего еще не хватает? Кинотеатра, наверное, какого-то культурного досуга. Ребенку-подростку хочется развлечься вечером, а одного в Минск не отправишь.

Пока жизнь семьи будет неразрывно связана со столицей (пожалуй, как и у большинства местных жителей). Муж Анастасии будет каждый день ездить в город на работу. Самой ей проще — работает удаленно.





Есть ли работа для минчан в Смолевичах?

Какой смысл для Минска в городе-спутнике, если его жители каждый день курсируют между своим новым домом и столицей, отдавая лишние деньги за проезд? В Смолевичах должна быть своя развитая социальная инфраструктура и рынок труда, готовый к наплыву сотен и тысяч новых жителей. И если инфраструктура мало-помалу создается, то с вакансиями и зарплатами в городке без градообразующих предприятий все довольно грустно.

Мы открыли базу данных Государственной службы занятости и посмотрели, какую работу предлагают в Смолевичах. Вот некоторые вакансии и ожидаемая оплата труда:

контролер-кассир, ЗАО «Доброном» — от 650 руб.;

продавец, ООО «Евроторг» — от 600 руб.;

грузчик, ООО «Евроторг» — от 650 руб.;

ведущий экономист, клуб по хоккею на траве «Виктория» — от 800 руб.;

слесарь механосборочных работ, ООО «Дорэлектромаш» — от 512 руб.;

учитель, СШ №2 — от 500 руб.;

врач-специалист, РЦГиЭ — от 800 руб.;

электрогазосварщик, ОАО «Белсельэлектросетьстрой» — от 1000 руб.;

мастер участка, Смолевичский лесхоз — от 900 руб.;

тракторист, Смолевичский водоканал — от 600 руб.;

кондитер, Смолевичский хлебозавод — от 870 руб.;

облицовщик-плиточник, ООО «КитоПриус» — от 800 руб.

Еще есть Китайско-белорусский индустриальный парк, где нужны строители, отделочники, инженеры. Вот лишь малая часть вариантов, выводы делайте сами:

облицовщик-плиточник — от 500 руб.;

столяр — от 600 руб.;

арматурщик — от 600 руб.;

монтажник строительных конструкций — от 600 руб.;

стропальщик — от 600 руб.;

бухгалтер — от 600 руб.;

штукатур — от 600 руб.;

переводчик — от 700 руб.;

официант — от 700 руб.;

инженер — от 750 руб.;

специалист по кадрам — от 1122 руб.;

инженер-проектировщик — от 1500 руб.;

инженер-программист — от 2055 руб.;

начальник отдела маркетинга — от 2055 руб.

Проблема, о которой не говорят

«Спутниковый» микрорайон в Смолевичах уже не пустырь с одиноко стоящей многоэтажкой. Вертятся краны, работают экскаваторы, дети на остановке ждут автобуса. Спустя столько лет место начало наполняться жизнью и смыслом. Недавно началось возведение еще трех домов для минчан. По двум из них информация прошла раньше, и за две недели на 185 квартир поступило 600 заявлений. Если переводить в доллары, в первом доме квадратный метр стоит $545 по курсу, во втором — $604, в третьем — $638.







По центру кадра — строящаяся школа с бассейном



Новый детский сад





Недавно чиновники отчитались: «В общей сложности в этом и следующем году в Смолевичах будет начато возведение 11 домов. Будущей весной приступим к строительству детского сада. Предполагаем, что этот объект вырастет за год. Также в следующем году намечено сдать школу, которую возводит неподалеку Минская область». Впрочем, есть факты, которые заставляют умерить оптимизм. Достаточно вспомнить, что строительство социальной инфраструктуры в спутнике финансируется в том числе из бюджета Минска. А в самой столице, как мы недавно выяснили , уже заморозили возведение целого ряда социально значимых объектов «в связи с дефицитом средств» (включая школы в Лошице-9 и на улице Чюрлениса). Основной причиной в горисполкоме называют ситуацию с COVID-19. И похоже, вирус из нашей жизни пока никуда не исчезнет, как и другие факторы, съедающие бюджет.



