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Сторонники Санду в Кишиневе вышли на протест с требованием отставки правительства и досрочных выборов

07.12.2020 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организаторы утверждают, что на митинг в центре Кишинева вышли 50 тысяч человек.



Сторонники избранного президента Молдовы Майи Санду в воскресенье, 6 декабря, собрались в центре Кишинева, чтобы потребовать отставки правительства, роспуска парламента и досрочных выборов, передает NewsMaker.

По словам организаторов акции, на площадь Великого Национального Собрания вышли 50 тысяч человек.

На митинге выступила Санду и другие молдавские политики, которые поддерживают интеграцию Молдовы в Евросоюз и НАТО. С трибуны зачитали резолюцию с требованием немедленной отставки правительства Иона Кику и проведения досрочных парламентских выборов.

«Это правительство является покровителем незаконных схем, с помощью которых продолжается хищение государственных средств, а население продолжает бедствовать. Во время выборов 15 ноября граждане Республики Молдова четко заявили, что срок полномочий этого правительства прошел, и премьер-министр Кику должен срочно уйти в отставку», - говорится в заявлении.

Митинг продолжался около двух с половиной часов.

Бывший премьер-министр Молдовы, председатель партии «Действие и Солидарность» Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов. Санду собрала 57,72% голосов избирателей, а лидер пророссийских оциалистов Игорь Додон - 42,28%.

После избрания Санду парламент поддержал ряд резонансных инициатив:

  • выведение главной молдавской спецслужбы СИБ (Служба информации и безопасности) из-под контроля президента и подчинении ее парламенту;
  • присвоение русскому языку статуса «языка межнационального общения»;
  • отмену закона о противодействии иностранной пропаганде, который запрещает трансляцию в Молдове российских телеканалов.
Санду пообещала, принятые поспешно законы будут обжалованы в Конституционном суде, а также потребовала отставки правительства и досрочных парламентских выборов.
 
 
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Организаторы утверждают, что на митинг в центре Кишинева вышли 50 тысяч человек.
 
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