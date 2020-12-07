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В Гомеле выстроилась огромная очередь за хлебом — горожане поддержали «Хлебную майстэрню»

07.12.2020 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье гомельчане проявили солидарность с «Хлебнай майстэрняй», у владельцев которой после забастовочного понедельника начались проблемы, и проверяющие закрыли все магазины сети.



В воскресенье после месяца проверок неожиданно открылся один из магазинов «Хлебная майстэрня», расположенный на Центральном рынке. К нему сразу же выстроилась очередь. Десятки гомельчан пришли поддержать заведение, пишет TUT.BY

Напомним, заведения, которые по разным причинам не работали 26 октября, уже через несколько дней закрылись «до устранения проблем», на которые им указали после внеплановых проверок. Предписания получили несколько гомельских баров и магазинов. Среди них и «Хлебная майстэрня».
 
 
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В воскресенье гомельчане проявили солидарность с «Хлебнай майстэрняй», у владельцев которой после забастовочного понедельника начались проблемы, и проверяющие...
 
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