Источник материала: Хартия'97

Жители столичного Сухарево выдвинули ультиматум диктатору 7.12.2020, 9:12

Есть только одно условие, при котором протесты будут остановлены.

Жители столичного Сухарево после воскресного марша вышли еще и на вечернее шествие по району.

Минчане во время акции напомнили: «Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!», сообщает телеграм-канал «Хартия-97%» .

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