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Жители столичного Сухарево выдвинули ультиматум диктатору
Источник материала: Хартия'97
Жители столичного Сухарево выдвинули ультиматум диктатору
Есть только одно условие, при котором протесты будут остановлены.
Жители столичного Сухарево после воскресного марша вышли еще и на вечернее шествие по району.
Минчане во время акции напомнили: «Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!», сообщает телеграм-канал
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Есть только одно условие, при котором протесты будут остановлены.
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