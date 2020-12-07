Сотни задержанных на Марше Воли. Среди них есть раненые

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320 человек по данным на утро 7 декабря были задержаны в воскресенье, когда в стране проводился Марш Воли.

По информации правозащитного центра «Весна», задержания были в Минске, Витебске, Логойске, Смолевичах, Бресте, Гродно и других городах.





Пациент с ранением из Октябрьского РУВД госпитализирован, предположительно, в 6-ю городскую клиническую больницу Минска, сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

«Скорые» приезжали в Первомайское, Октябрьское и Партизанское РУВД Минска.

Также канал медиков сообщил о задержании челюстно-лицевой хирурга из Минской областной детской клинической больницы Артура Ермаркевича.





Ранее доктора задерживали 10 августа.

По данным Еврорадио в воскресенье был задержан актер Белорусского свободного театра и соведущий «Культурнай сядзібы» Алексей Сапрыкин.