|
Сотни задержанных на Марше Воли. Среди них есть раненые
07.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
320 человек по данным на утро 7 декабря были задержаны в воскресенье, когда в стране проводился Марш Воли.
По информации правозащитного центра «Весна», задержания
Пациент с ранением из Октябрьского РУВД госпитализирован, предположительно, в 6-ю городскую клиническую больницу Минска,
«Скорые» приезжали в Первомайское, Октябрьское и Партизанское РУВД Минска.
Также канал медиков сообщил о задержании челюстно-лицевой хирурга из Минской областной детской клинической больницы Артура Ермаркевича.
Ранее доктора задерживали 10 августа.
По данным
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известно минимум об одном человеке, которому после ранения резиновой пулей потребуется операция. Он доставлен в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)