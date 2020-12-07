Экспорт белорусской металлопродукции в Румынию увеличился на 90%

Источник материала: ОНТ

В условиях пандемии и закрытия стран – важно оперативно реагировать на изменения на рынке и находить новых партнёров. Белорусский металлургический завод в этом году увеличил экспорт в Румынию почти на 90%.

Из-за пандемии в странах Евросоюза снизилось производство стали. А в Румынии увеличился спрос на импортную металлопродукцию. На это оперативно отреагировал Белорусский металлургический завод. Стоимость объёма отгрузок – почти 21 миллион долларов. Румыния вошла в топ-10 импортеров белорусской продукции. В этом году в рейтинге лидируют Россия, Германия и Израиль. В целом, только за десять месяцев этого года БМЗ экспортировал продукции в объёме всего прошлого года. Значительно улучшены позиции на рынках Финляндии, Франции и Австрии.

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