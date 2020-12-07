МВФ отказал Украине в экстренном кредите

Источник материала: ОНТ

Украина думает, как залатать дыру в бюджете. Дефицит – почти три миллиарда долларов. Частично покрыть сумму планировали с помощью Международного валютного фонда. Но он отказался её предоставлять.

Украинские власти рассчитывали на механизм экстренного финансирования – он применяется, когда у государства есть серьезные проблемы. В МВФ сообщили, что готовы сотрудничать с Киевом, но в рамках той программы, которая уже одобрена. Никаких других вливаний в экономику не будет. В комитете по финансам Верховной рады Украины заявляют, что государство пока способно платить зарплату, пенсии, обслуживать внешний долг и выполнять некоторые программы в оборонной отрасли. Но на все остальное — строительство дорог, школы, оборудование для больниц — средств нет.

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