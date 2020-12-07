ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВФ отказал Украине в экстренном кредите

07.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

МВФ отказал Украине в экстренном кредите

Украина думает, как залатать дыру в бюджете. Дефицит – почти три миллиарда долларов. Частично покрыть сумму планировали с помощью Международного валютного фонда. Но он отказался её предоставлять. 

Украинские власти рассчитывали на механизм экстренного финансирования – он применяется, когда у государства есть серьезные проблемы. В МВФ сообщили, что готовы сотрудничать с Киевом, но в рамках той программы, которая уже одобрена. Никаких других вливаний в экономику не будет. В комитете по финансам Верховной рады Украины заявляют, что государство пока способно платить зарплату, пенсии, обслуживать внешний долг и выполнять некоторые программы в оборонной отрасли. Но на все остальное — строительство дорог, школы, оборудование для больниц — средств нет.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина думает, как залатать дыру в бюджете. Дефицит – почти три миллиарда долларов. Частично покрыть сумму планировали с помощью Международного валютного фонда....
 
Новости дня
Новости разные
 
Forbes: Попытки Лукашенко снова всех развести и перехитрить могут закончиться для него плачевно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика