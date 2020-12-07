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ЗВР Беларуси в ноябре снизились на $109,2 млн.
Источник материала: АФН
Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 декабря 2020 года, по предварительным данным, составили $7376,3 млн.
За ноябрь 2020 года золотовалютные резервы снизились на 109,2 млн. долларов США (на 1,5 процента) после роста в октябре на 164,2 млн. долларов США (на 2,2 процента).
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Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2020 года, по предварительным данным, составили $7376,3 млн.
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