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ЗВР Беларуси в ноябре снизились на $109,2 млн.

07.12.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 декабря 2020 года, по предварительным данным, составили $7376,3 млн.

За ноябрь 2020 года золотовалютные резервы снизились на 109,2 млн. долларов США (на 1,5 процента) после роста в октябре на 164,2 млн. долларов США (на 2,2 процента).

 
 
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Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2020 года, по предварительным данным, составили $7376,3 млн.
 
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