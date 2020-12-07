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SpaceX отправила на орбиту транспорт с грузом для МКС

07.12.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

SpaceX провела очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, отправив в минувшее воскресенье грузовой модуль Cargo Dragon к Международной космической станции.

Модуль совершил отстыковку от ракеты-носителя и уже взял курс к МКС, говорится в сообщении NASA.

Это первый полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2, способного доставить на МКС на 20% больше груза, а также автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором.

Cargo Dragon везет на МКС более 2 т продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов. Грузовой корабль пробудет в составе станции около месяца.

 
 
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SpaceX провела очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, отправив в минувшее воскресенье грузовой модуль Cargo Dragon к Международной космической станции.
 
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