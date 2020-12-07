Экономист: Предстоит разобраться примерно с 20 тыс. силовиков и таким же или вдвое большим числом штатских начальников и идеологов разного калибра









Недавно группа авторов презентовала концепцию национального примирения. Очень милую. Просто прелесть. Но терзают смутные сомнения, пишет экономист Леонид Фридкин.





Допустим, машина насилия сломается. Силовики получат команду «смирно» или сами утомятся хватать и бить. Вертикальщики сдуются и сдадут власть народу. Согласно концепции будет создан специальный орган, который будет отвечать за восстановления законности и национальное примирение. Только что значит «отвечать»? Он должен ВОССТАНОВИТЬ законность. То есть рассмотреть случаи насилия и политических преследований, наказать виновных, реабилитировать пострадавших, компенсировать им ущерб и как-то примирить противоборствующие стороны.





Название у органа должно внушать уважение. Скажем, «ШЧУЧИНШЧЫНСКИЙ ТРИБУНАЛ». Дельце ему предстоит, несомненно хлопотное. Допустим, для его выполнения найдутся соответствующие инструменты, силы и средства, в том числе, силовые (откуда они возьмутся – отдельная тема).





Давайте подсчитаем. Есть 2-3 сотни генералов и старших офицеров, руководивших насилием. Примерно 5-10 тысяч младших офицеров, сержантов и рядовых, выполнявших приказы. Причем многие – с энтузиазмом, рвением и даже с удовольствием. Может половина. Или треть. Или 2/3.

Есть несколько десятков судей, выносивших неправосудные приговоры. Есть КГБ во всей красе. Есть сотрудники прокуратуры и СК, запросто возбуждавшие сами знаете какие дела и не возбуждавшие дела против зарвавшихся силовиков. Есть кучка «неравнодушных граждан», чьи действия сильно смахивают на бандитизм. В ассортименте незаконные задержания людей и вторжения в их жилище, уничтожение собственности, лжесвидетельство, пытки, издевательства, тяжкие и не очень телесные повреждения, убийства, фальсификация выборов и доказательств, принуждение. Злоупотребление и превышение власти и служебных полномочий. Клевета, оскорбления и подстрекательство казенных пропагандистов. С отягчающими обстоятельствами. Все это тянет на кучу статей действующего уголовного кодекса: от штрафа и общественных работ до 8-10 или до 25 лет, а иногда даже пожизненного или смертной казни. Плюс лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Что, по сути, и есть люстарация.





Получается, что органу предстоит разобраться примерно с 20 тысячами силовиков и всяких правоохранителей и таким же или вдвое большим числом штатских начальников и идеологов разного калибра. Участие и вину удастся доказать по 10-15%. А может и меньше.









Кого-то посадят, оштрафуют, уволят. Или простят





Остальные улетят белыми лебедями по своим уютным кабинетам. Потому как деятельно раскаялись и активно содействовали разоблачению начальников и товарищей по работе. Или за недоказанностью вины, или отсутствием доказательств. И «продолжат свою работу без всяких взысканий и ограничений» – согласно концепции. Ах, да кому-то вынесут публичное порицание или снимут звездочку.





То есть множество чиновников и силовиков останутся при прежних должностях, званиях и привилегиях только потому, что независимому и демократическому суду не удастся доказать их непосредственное участие в насилии и политических преследованиях. Кого-то гуманно простят – дескать выполняли приказы, не понимая их преступность. Семья, дети, кредиты. Ну вы ж понимаете.





То есть, освободят от административной или уголовной ответственности (которая по нынешнему УК довольно суровая). Во имя национального примирения.





Да ну?





В результате многотысячная милицейско-бюрократическая армия сохранится почти в полном составе и боевой готовности. К чему? Да к реваншу, естественно. Сначала они обеспечат саботаж и дискредитацию демократических и рыночных реформ. Потом на волне народного разочарования реставрируют авторитарный режим. И припомнят революционерам и реформаторам свои страхи, унижения и потери. А до того белорусский народ будет продолжать их содержать, подчиняться им, оплачивать их оклады, премии и досрочные пенсии?





Или все-таки придется заставить эту армию смириться с неизбежным дембелем и принудить к мирной жизни и созидательному труду? Хорошо бы. Остается сообразить, как это реально сделать…







