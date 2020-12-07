Проиграют все, кто получает основной доход в рублях и хранит деньги в национальной валюте









В ответ на желание Лукашенко и группы Семашко запустить новый виток эмиссии рубля, эксперты Национального банка Беларуси высказали свое принципиальное и аргументированное мнение:





«Беларусь может оказаться в ситуации масштабного финансового кризиса в случае возобновления Нацбанком страны эмиссионного кредитования с целью стимулирования экономического роста.





В случае запуска «печатного станка» мы получим валютный и экономический кризис. Девальвация 2011-го года покажется просто «цветочками». Коллапс на валютном рынке, девальвация и инфляция станут последним ударом по власти. Предсказать социальные последствия невозможно, как и политические. Последствия эмиссии и ослабление курса усугубят проблему государственного долга. Он почти полностью номинирован в валюте. Системообразующие предприятия просто рухнут, так как имеют долги в иностранной валюте.





Вызывает озабоченность, что в научных и общественных кругах Беларуси идет активная дискуссия о необходимости кредитовать инвестиционные проекты за счет эмиссии Национального банка. К сожалению, далеко не для всех очевиден простой факт - «бесплатных обедов» не существует. Тем не менее, некоторые считают, что «приготовлением» таких «бесплатных обедов» должен заниматься Национальный банк. В белорусском политико-экономическом дискурсе существует позиция, сторонники которой предлагают ускорить экономический рост при помощи целевой эмиссии денег. О пагубности подобного подхода говорит и теория, и практика. В этой связи ошибочной является сама постановка вопроса о том, что проблемы белорусской экономики можно решить за счет денежной эмиссии.









Реалии белорусской экономики неоднократно показывали, чем выше инфляция или сильнее скачки курса белорусского рубля к доллару, тем скорее население и предприятия избавляются от белорусских рублей в пользу американской валюты . По этой причине не следует ожидать, что искусственное насыщение финансового сектора ликвидностью поможет его укрепить. И уж тем более полнейшей утопией является утверждение, что запуск печатного станка способен запустить масштабный инвестиционный процесс.





При излишней эмиссии условно выиграют только те, кто имеет долги в белорусских рублях и активы в иностранной валюте. Проиграют все, кто получает основной доход в рублях и хранит деньги в национальной валюте. То есть население. Вот таким образом держатели рублевых долгов, вознамерились решить проблему своей закредитованности за счет остальных граждан».