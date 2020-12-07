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"Цмокі" крупно уступили ЦСКА в Единой лиге ВТБ
Источник материала: Партизан
"Цмокі-Мiнск" потерпели крупное поражение от московского ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ в воскресенье - 60:87. Матч прошел на "Минск-Арене".
Самой неудачной для белорусских баскетболистов стала третья четверть, в которой они проиграли со счетом 4:23.
В составе "Цмоков" самым результативным был Максим Салаш, который набрал 22 балла и сделал 7 подборов. На втором месте по результативности Крис Клайберн – у него 15 баллов. В ЦСКА наибольшее количество очков – 19 – набрал Майк Джеймс. Также высокорезультативен был Дэрран Хиллиард (17 баллов).
"Драконы" из Минска занимают 11-е место в Единой лиге ВТБ.
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"Цмокі-Мiнск" потерпели крупное поражение от московского ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ в воскресенье - 60:87. Матч прошел на "Минск-Арене".
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