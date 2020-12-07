Forbes: Попытки Лукашенко снова всех развести и перехитрить могут закончиться для него плачевно

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Политолог Дмитрий Болкунец — о том, чем грозит дальнейшее пребывание Лукашенко у власти в Беларуси.

В сентябре Россия помогла сохранению режима Александра Лукашенко в Беларуси, заплатив за это подрывом собственной репутации среди граждан союзной страны, считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По мнению эксперта, попытки любой ценой продлить статус-кво с каждым днем повергают белорусскую экономику во все более глубокий кризис, а намерения лидера снова всех перехитрить могут закончится плачевно.

— Для Москвы белорусский политический кризис стал отчасти неожиданным, несмотря на прогнозы аналитиков, которые еще в июне предсказывали масштабные протесты, — пишет Болкунец в Forbes . —Поддержка Лукашенко со стороны Кремля предотвратила революционный сценарий, подобный событиям в Киеве в 2014 году, но спровоцировала снижение доверия к российской власти в республике. Белорусская аналитическая мастерская зафиксировала в ноябре падение на 11 % сторонников союза с Россией по сравнению с сентябрем этого года.

Для преодоления белорусского политического кризиса необходимы значительные финансовые ресурсы. Белорусское правительство не имеет источников финансирования и политической воли для проведения экономических реформ.

В условиях ужесточения санкций со стороны Запада Беларусь столкнется с ограничениями внешнего заимствования, что приведет к сокращению золотовалютных резервов. В течение ближайших месяцев Беларусь может столкнуться с валютно-финансовым кризисом и угрозой дефолта.

Отток человеческого и финансового капитала из IT-кластера, ограничение доступа к кредитным ресурсам приведет к макроэкономической нестабильности. Это вызовет высокую инфляцию, девальвацию национальной валюты, а также может спровоцировать кризис банковской системы.

Вследствие политического кризиса суверенный кредитный рейтинг опустится до мусорного уровня. Высокая стоимость обслуживания государственного долга Беларуси еще больше возрастет, что приведет к повышению налоговой нагрузки, снижению государственных расходов и падению объема предоставляемых государством услуг и их качества.

Пока Александр Лукашенко будет оставаться во главе государства, инвесторы вряд ли будут готовы вкладывать в белорусскую экономику, а рынки западного капитала будут закрыты. Экономический кризис может спровоцировать новую волну политического кризиса и социальной нестабильности, а значит, и новую волну масштабных протестов уже весной 2021 года.

Россия частично может реструктуризировать внешний долг Беларуси, чтобы не допустить сильного обвала валюты, но это не решит проблемы доверия к Александру Лукашенко в белорусском обществе. Кредит, выданный Владимиру Януковичу в декабре 2013 года, его не спас.

В российском обществе распространены мнения, что слабого Лукашенко можно склонить к «углубленной интеграции» и побудить подписать «дорожные карты» в рамках Союзного государства. Это, вероятно, является заблуждением.

Любые международные договоры, подписанные руководителем, не имеющим легитимности, могут быть поставлены под сомнение частью белорусского общества и спровоцировать антироссийские волнения. Также это может стать поводом для новых санкций со стороны Запада в адрес России.

Преодоление политического кризиса возможно реализовать через транзит власти в рамках конституционных механизмов. Такой путь позволит создать в Беларуси возможности для начала экономических и политических реформ. Однако растущее недоверие общества к институтам власти вызовут непринятие навязанных властью конституционных поправок.

Оптимальным решением видится проведение референдума об изменении конституции с перераспределением полномочий от президента к парламенту, правительству и местным органам власти. Далее обновленный основной закон потребует проведения досрочных президентских и парламентских выборов. Обязательными условиями должны стать гласность и максимальная открытость во время голосований.

Россия как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении политического кризиса в Беларуси, особенно в преддверии парламентских выборов 2021 года. Москва является единственным центром силы, способным обеспечить гарантии безопасности для Александра Лукашенко в случае его ухода из власти.

Нет сомнений, что держаться он будет до последнего. Но за чей счет? Россия уже спасла Лукашенко в августе-сентябре, подорвав свою репутацию в Беларуси. Попытки Лукашенко снова всех развести и перехитрить могут закончиться для него плачевно. Желание оставаться во главе руководителя государства до 2025 года выглядит чересчур опрометчиво и самоуверенно.