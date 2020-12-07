Лицеистка — журналистке «СБ»: «В нашей стране ****дец происходит!»

Источник материала: Салiдарнасць

«Интервью» корреспондентки провластной газеты с задержанной 17-летней девушкой обрывается на самом интересном месте.





Учащуюся столичного лицея Сашу задержали 6 декабря в Сухарево, сообщает Еврорадио . Корреспондент «СБ» Людмила Гладкая решила узнать у девушки, что ее не устраивает.

— В нашей стране сейчас такая ситуация, — пытается объяснить Саша под запись.

— Какая? — уточняет журналист.

— В нашей стране ****дец происходит! — отвечает девушка.

— Да? А в чем это выражается? — удивляется корреспондентка .

— Людей просто сажают за то, что они символику вешают, человек просто написал «Не забудем!», его запаковали, — начала перечислять Саша то, что, на ее взгляд является неприемлемым.

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На этом запись обрывается. Множество аргументов в ответ, которые, очевидно, должны были убедить Сашу в ее неправоте, публике не показали.