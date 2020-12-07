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Лицеистка — журналистке «СБ»: «В нашей стране ****дец происходит!»
07.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Интервью» корреспондентки провластной газеты с задержанной 17-летней девушкой обрывается на самом интересном месте.
Учащуюся столичного лицея Сашу задержали 6 декабря в Сухарево, сообщает
— В нашей стране сейчас такая ситуация, — пытается объяснить Саша под запись.
— Какая? — уточняет журналист.
— В нашей стране ****дец происходит! — отвечает девушка.
— Да? А в чем это выражается? — удивляется корреспондентка .
— Людей просто сажают за то, что они символику вешают, человек просто написал «Не забудем!», его запаковали, — начала перечислять Саша то, что, на ее взгляд является неприемлемым.
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На этом запись обрывается. Множество аргументов в ответ, которые, очевидно, должны были убедить Сашу в ее неправоте, публике не показали.
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Диалог обрывается на самом интересном месте.
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