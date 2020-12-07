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Представлена символическая футбольная команда 2020 года

07.12.2020 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую команду 2020 года. Семь из 11 игроков в списке представляют «Баварию» и «Ливерпуль», передает sportbox.


Голкипер: Мануэль Нойер («Бавария»).

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»).

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Джошуа Киммих («Бавария»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовский («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).

 
 
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Семь из 11 игроков в списке представляют «Баварию» и «Ливерпуль».
 
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