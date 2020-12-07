В Ливерпуле болельщики вернулись на трибуны и спели так, что у Клоппа побежали мурашки по коже

Источник материала: Tut.by

6 декабря «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимал «Вулверхэмптон». Встреча 11-го тура чемпионата Англии закончилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Это был первый домашний матч «Ливерпуля» после весеннего локдауна, на котором присутствовали болельщики, пишет championat.

Британское правительство допустило на игры АПЛ ограниченное число зрителей. Матч с «Вулверхэмптоном» посетили 2 тысячи человек, которые слаженно исполнили гимн «Ливерпуля» «You'll Never Walk Alone».

Never has You’ll Never Walk Alone been sung so loudly by so few pic.twitter.com/y7cN2pDSUq — Carl Markham (@carlmarkham) December 6, 2020

После игры этот момент прокомментировал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:

«Игра, атмосфера — всё было сегодня на высоте. У меня по коже побежали мурашки, когда болельщики начали исполнять „You'll Never Walk Alone“. Я никогда не думал, что это может быть так приятно.

Пандемия началась в феврале, и мы ждали момента, когда можно будет вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что раньше мы так сильно ценили подобные моменты. Это было очень, очень трогательно».

«Ливерпуль» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур».