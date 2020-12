В Ливерпуле болельщики вернулись на трибуны и спели так, что у Клоппа побежали мурашки по коже

Источник материала: Tut.by

6 декабря «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимал «Вулверхэмптон». Встреча 11-го тура чемпионата Англии закончилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Это был первый домашний матч «Ливерпуля» после весеннего локдауна, на котором присутствовали болельщики, пишет championat.

Британское правительство допустило на игры АПЛ ограниченное число зрителей. Матч с «Вулверхэмптоном» посетили 2 тысячи человек, которые слаженно исполнили гимн «Ливерпуля» «You'll Never Walk Alone».