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В Ливерпуле болельщики вернулись на трибуны и спели так, что у Клоппа побежали мурашки по коже
Источник материала: Tut.by
6 декабря «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимал «Вулверхэмптон». Встреча 11-го тура чемпионата Англии закончилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Это был первый домашний матч «Ливерпуля» после весеннего локдауна, на котором присутствовали болельщики,
Британское правительство допустило на игры АПЛ ограниченное число зрителей. Матч с «Вулверхэмптоном» посетили 2 тысячи человек, которые слаженно исполнили гимн «Ливерпуля» «You'll Never Walk Alone».
После игры этот момент прокомментировал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:
«Игра, атмосфера — всё было сегодня на высоте. У меня по коже побежали мурашки, когда болельщики начали исполнять „You'll Never Walk Alone“. Я никогда не думал, что это может быть так приятно.
Пандемия началась в феврале, и мы ждали момента, когда можно будет вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что раньше мы так сильно ценили подобные моменты. Это было очень, очень трогательно».
«Ливерпуль» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур».
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Пока на матч было допущено всего 2000 человек.
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