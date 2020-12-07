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Головокружение, эпилепсия, обмороки: неизвестная болезнь появилась в Индии
07.12.2020 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек - Sputnik. В воскресенье в Индии была зафиксирована вспышка неизвестного ранее заболевания, ее очагом стал город Элуру штата Андхра-Прадеш, сообщили местные СМИ.
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Более 350 жителей Элуру, жаловавшихся на головокружение, приступы эпилепсии, внезапные обмороки и дрожь в теле, доставили в местную больницу. Один человек скончался, часть пациентов уже выписаны, около 160 человек остаются под наблюдением медиков.
"Большинство пострадавших выздоровели, состояние остальных стабильное. Мы подготовили 50 коек в центральном государственном госпитале в Виджаяваде, чтобы при необходимости перевести заболевших. Наши медицинские бригады занимаются каждым пациентом", - цитирует представителя индийского Минздрава
Заболевшим провели исследования: анализ крови и компьютерную томографию мозга, все показатели оказались в пределах нормы. Врачи пока не пришли к выводу, что послужило причиной возникновения таких симптомов. Для того, чтобы понять природу заболевания, в стране были сформированы бригады медиков - представителей Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.
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Жертвами нового заболевания стал один человек, всего за сутки госпитализировано более 350 пациентов.
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