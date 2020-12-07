ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Головокружение, эпилепсия, обмороки: неизвестная болезнь появилась в Индии

07.12.2020 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. В воскресенье в Индии была зафиксирована вспышка неизвестного ранее заболевания, ее очагом стал город Элуру штата Андхра-Прадеш, сообщили местные СМИ.

© Photo : Медицинский центр "Лидер Медицина"
Инфекционист озвучил запреты для тех, кто будет делать прививку от COVID-19

Более 350 жителей Элуру, жаловавшихся на головокружение, приступы эпилепсии, внезапные обмороки и дрожь в теле, доставили в местную больницу. Один человек скончался, часть пациентов уже выписаны, около 160 человек остаются под наблюдением медиков.

"Большинство пострадавших выздоровели, состояние остальных стабильное. Мы подготовили 50 коек в центральном государственном госпитале в Виджаяваде, чтобы при необходимости перевести заболевших. Наши медицинские бригады занимаются каждым пациентом", - цитирует  представителя индийского Минздрава India TV.

Заболевшим провели исследования: анализ крови и компьютерную томографию мозга, все показатели оказались в пределах нормы. Врачи пока не пришли к выводу, что послужило причиной возникновения таких симптомов. Для того, чтобы понять природу заболевания, в стране были сформированы бригады медиков - представителей Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жертвами нового заболевания стал один человек, всего за сутки госпитализировано более 350 пациентов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Юлия Чернявская: Нельзя вменять подвиг в обязанность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика