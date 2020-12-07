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Города в руинах. В Армении вспоминают жертв землетрясения, которое произошло 7 декабря 1988 года

07.12.2020 09:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Армении. 7 декабря в Армении вспоминают жертв землетрясения, которое в 1988 году унесло жизни 25 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране пройдут траурные мероприятия, к могилам погибших возложат цветы.

Города в руинах. В Армении вспоминают жертв землетрясения, которое произошло 7 декабря 1988 года

За 30 секунд от стихии пострадали 21 город и 350 сел. Подземные толчки сравняли с землей два города на севере страны: Ленинакан (ныне Гюмри) и Спитак. Десятки тысяч людей стали инвалидами, сотни тысяч лишились крова. 

Города в руинах. В Армении вспоминают жертв землетрясения, которое произошло 7 декабря 1988 года

Трагедия Армении потрясла весь мир. Гуманитарную помощь республике оказали свыше сотни государств. Из БССР в район бедствия тогда экстренно направили 30 самолетов. На их борту кроме гуманитарной помощи были 500 спасателей.

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Новости Армении. 7 декабря в Армении вспоминают жертв землетрясения, которое в 1988 году унесло жизни 25 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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