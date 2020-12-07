Грозит ли Беларуси в 2021 году проседание резервов

В нынешнем году, несмотря на привлечение новых заимствований, золотовалютные резервы сократились на 20%. Такое же значительное проседание резервов в будущем крайне нежелательно, считают экономисты.





Пятилетка заканчивается на минорной ноте

Нацбанк ранее неоднократно заявлял о том, что золотовалютные резервы желательно увеличить до 10 млрд долларов, то есть примерно до трехмесячного объема импорта (рекомендуемый МВФ уровень).

Эта цель в предыдущие годы постепенно достигалась — в основном благодаря благоприятной конъюнктуре на внутреннем валютном рынке. В 2016-2019 годы на фоне относительной стабильности цен и валютного курса население не видело особого смысла накапливать сбережения в иностранной валюте, и поэтому продавало СКВ.

В результате, за 2016-2019 годы физлица суммарно продали иностранной валюты (наличной и безналичной) больше, чем купили, на 5,37 млрд долларов. Показательно, что примерно на эту же величину за 2016-2019 годы выросли золотовалютные резервы — с 4,18 млрд до 9,39 млрд долларов на начало 2020 года.

Однако, в 2020 году прилетели «черные лебеди» и золотовалютные резервы Беларуси серьезно просели. В марте из-за повышенного спроса на валюту, который был вызван влиянием пандемии, резервы сократились на миллиард долларов. В августе ажиотажный спрос на валюту, спровоцированный политическим кризисом, «вымыл» из резервов еще 1,4 млрд долларов.

В результате, по состоянию на 1 декабря золотовалютные резервы Беларуси составляли около 7,38 млрд долларов и по сравнению с началом года сократились на 21,5% или более чем на 2 млрд долларов. Таким образом, после четырех лет роста в 2020-м произошло существенное снижение валютных запасов страны. Пятилетка заканчивается на минорной ноте.

Таким образом, после четырех лет роста в 2020-м произошло существенное снижение валютных запасов страны. Пятилетка заканчивается на минорной ноте.

Падение резервов в текущем году могло быть еще более глубоким, если бы не размещение гособлигаций на 1,25 млрд долларов летом этого года, и не осенний кредит ЕФСР на 500 млн долларов.

Какой будет динамика резервов в 2021 году? В первую очередь, это будет зависеть от способности властей привлечь новые заимствования для погашения старых долгов.

К слову, в 2021 году правительству придется направить на погашение и обслуживание госдолга более 3 млрд долларов. Национальному банку также придется выполнять имеющиеся долговые обязательства.

При этом Минфин в будущем году планируют на 100% рефинансировать выплаты по погашению госдолга, а также задействовать средства республиканского бюджета для выплат, связанных с обслуживанием госдолга.

Что будет с резервами и как власти станут реагировать

Аналитики рейтингового агентства Fitch ожидают, что к концу 2020 года резервы Беларуси составят 7,6 млрд долларов, к концу 2021-го — 6,8 млрд долларов, к концу 2022 года — 6,2 млрд долларов.

В свою очередь, аналитики Евразийского банка развития увязывают будущую динамику золотовалютных резервов со способностью белорусских властей привлечь новые заимствования.

«Бесперебойное обслуживание и погашение Беларусью долговых обязательств может потребовать полного рефинансирования и даже наращивания госдолга для поддержания уровня золотовалютных резервов вблизи двух месяцев импорта товаров и услуг», — говорится в свежем макропрогнозе ЕАБР.

Снижение уровня резервов ниже этой критической отметки (на данный момент два месяца импорта эквивалентны 6 млрд долларам) крайне нежелательно, считают эксперты.

Желательно поддерживать резервы на том уровне, который сложился на данный момент, их отклонение в одну или в другую сторону на 500-700 млн долларов можно считать еще допустимыми, отметил в комментарии БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

«Если же резервы под воздействием внешних или внутренних шоков просядут значительно, то это может привести к усилению инфляционно-девальвационных ожиданий, а также может негативно сказаться на суверенном кредитном рейтинге Беларуси, что еще больше сузит возможности страны для привлечения внешних заимствований», — полагает Чубрик.

Экономист видит два основных риска, которые могут привести к значительному проседанию резервов. «Внешний риск— новые западные санкции, которые могут спровоцировать значительное сокращение резервов, внутренний риск — давление на Нацбанк по предоставлению эмиссионных ресурсов для поддержки госпредприятий», — отмечает Чубрик.

Кроме этого, давить на резервы может необходимость государства рассчитываться по старым долгам.

«Беларусь уже много лет должна направлять на выплаты по долгам более трех миллиардов долларов. В то же время возможности правительства по рефинансированию долга ограничены из-за той общественно-политической ситуации, которая сложилась в стране», — отметила в комментарии БелаПАН аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова.

При этом экспертное сообщество уверено в том, что Нацбанк приложит все усилия для поддержания уровня резервов и стабильности на денежном рынке.

«Бизнес-сообщество доверяет политике нынешнего руководства Нацбанка. Глава центрального банка и его команда профессионально выполняют свою работу», — подчеркнул в комментарии БелаПАН заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Сергей Варивода.

Эксперт при этом обратил внимание, что «экономика является следствием политических решений и если политические мотивы возобладают, то на денежном рынке могут быть любые варианты».

«В то же время если Нацбанк сможет самостоятельно проводить свою политику и сможет отстаивать свою позицию на государственном уровне, то можно предположить, что финансовая стабильность в стране сохранится даже в условиях снижения резервов», — полагает Варивода.

Схожих ожиданий придерживаются и другие наблюдатели.

«При сохранении нынешнего руководства Нацбанка можно рассчитывать на то, что будут приложены все возможные усилия для сохранения стабильности на денежном, в том числе и на валютном, рынке страны. Нацбанк остается одним из немногих госорганов, к политике которого все еще сохраняется доверие со стороны населения и предприятий», — отметил Чубрик.

Национальный банк теоретически может использовать несколько инструментов для поддержания уровня резервов в 2021 году.

Согласно оценкам регулятора, в случае повышения процентных ставок в экономике на один процентный пункт чистое предложение иностранной валюты может увеличиться на 100 млн долларов. Таким образом, теоретически увеличить резервы можно за счет ужесточения монетарной политики, однако денежные власти на это вряд ли пойдут.

«В стране много заемщиков, которые привлекали кредиты по ставке, привязанной к ставке рефинансирования. Соответственно, повышение этой ставки может осложнить обслуживание кредитов, которые взяли предприятия. Поэтому Нацбанк, вероятно, постарается избегать повышения ставки рефинансирования в будущем году», — считает Кулакова.

Но при этом, полагает эксперт, Нацбанк будет принимать меры для поддержания уровня резервов.