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Tesla поставила «главный приоритет» на 2021 год: увеличить количество женщин в руководстве компании
Источник материала: Onliner
Tesla
Также в компании признают недостаточное представительство черных и афроамериканцев — всего 10% среди сотрудников в целом и 4% на руководящих постах. Тем не менее в уходящем году Tesla стала активнее набирать сотрудников из числа упоминаемых групп людей — на 12% больше, чем в 2019-м. Тенденция продолжится, кроме того, в компании продолжат бороться с так называемой «осознанной предвзятостью» среди менеджеров и сотрудников отделов кадров.
Азиатов среди сотрудников Tesla 21%, из них на руководящих должностях — 25%, латиноамериканцев — 22% и 4% соответственно.
Как
сухой корм, порода: мини (до 10 кг)/средняя (от 10 до 25 кг)/крупная (от 25 кг), пакет
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