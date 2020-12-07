Tesla поставила «главный приоритет» на 2021 год: увеличить количество женщин в руководстве компании

Источник материала: Onliner

Tesla опубликовала свой первый отчет, отражающий стремление компании включить во все производственные и бизнес-процессы представителей разных половых, социальных и расовых групп. Выяснилось, что 71% сотрудников Tesla — мужчины, на долю женщин приходится лишь 21%. Среди «главных приоритетов» на 2021 год станет именно увеличение количества женщин в компании, в частности на руководящих постах.

Также в компании признают недостаточное представительство черных и афроамериканцев — всего 10% среди сотрудников в целом и 4% на руководящих постах. Тем не менее в уходящем году Tesla стала активнее набирать сотрудников из числа упоминаемых групп людей — на 12% больше, чем в 2019-м. Тенденция продолжится, кроме того, в компании продолжат бороться с так называемой «осознанной предвзятостью» среди менеджеров и сотрудников отделов кадров.

Азиатов среди сотрудников Tesla 21%, из них на руководящих должностях — 25%, латиноамериканцев — 22% и 4% соответственно.

Как отмечает The Verge, отчет Tesla неполон, так как в нем не учитывается ряд факторов, в том числе сколько сотрудников компании не отождествляют себя с определенным полом.