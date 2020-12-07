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Стартует акция МЧС «Безопасный Новый год!» Белорусам напомнят о правилах поведения зимой

07.12.2020 10:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Акция МЧС «Безопасный Новый год!» 7 декабря начнется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы рождественские и новогодние праздники не омрачились пожарами и чрезвычайными ситуациями, спасатели по традиции будут напоминать школьникам и взрослым о правилах безопасного поведения.

Стартует акция МЧС «Безопасный Новый год!» Белорусам напомнят о правилах поведения зимой

Стартует акция МЧС «Безопасный Новый год!» Белорусам напомнят о правилах поведения зимой

Чтобы привлечь еще больше их внимание, помогут в проведении мероприятия сказочные персонажи: пожарный Дед Мороз и куклы в натуральную величину.

Тематические фотозоны появятся на спортивных объектах и ​​в оздоровительных учреждениях. Планируются профилактические вояжи в детские и социальные учреждения.

Стартует акция МЧС «Безопасный Новый год!» Белорусам напомнят о правилах поведения зимой

Стартует акция МЧС «Безопасный Новый год!» Белорусам напомнят о правилах поведения зимой

В преддверии Нового года большие торговые центры, рынки, развлекательные центры встретят посетителей напоминаниями, как поставить безопасную елку, что делать, чтобы не попасть в больницу из-за петард или салютов, почему нельзя играть на льду и как не замерзнуть в сильный мороз.

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Новости Беларуси. Акция МЧС «Безопасный Новый год!» 7 декабря начнется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы рождественские и новогодние...
 
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