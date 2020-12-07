Резкий скачок цен на электроэнергию отмечается в Прибалтике

Источник материала: ОНТ

Стоимость электроэнергии в Литве и Латвии выросла на 35%. Теперь цена за мегаватт-час – около 45 евро. В Эстонии стоимость увеличилась ещё больше – на 37 %.

Местные поставщики энергии говорят, что на рост цен повлияла холодная и сухая погода, которая вызвала высокий спрос на электроэнергию. Кроме того, в два раза сократилась выработка энергии ветра. По оценке зарубежных экспертов, есть и другая причина – по карману литовцев бьёт сокращение поставок из шведской торговой зоны и отказ официального руководства стран от белорусской электроэнергии.

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