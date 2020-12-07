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В Нагорный Карабах вернулись более 34 тыс. беженцев
Источник материала: ОНТ
Свыше 34 тыс. беженцев вернулись в места постоянного проживания в Нагорный Карабах,
Кроме того, в Минобороны сообщили, что поступило порядка 250 звонков на горячую линию по сбору информации о пропавших без вести участниках нагорно-карабахского конфликта. Миротворцы из России провели более 1,9 тыс. встреч для уточнения данных.
ФОТО: ТАСС
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Свыше 34 тыс. беженцев вернулись в места постоянного проживания в Нагорный Карабах, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Кроме того, в Минобороны сообщили,...
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