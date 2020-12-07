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За зверями и птицами Беловежской пущи можно наблюдать онлайн
Источник материала: ОНТ
Уже четвертую зиму подряд сайт «
В этом году в режиме онлайн – не только птицы, но и звери, которые обитают в окрестностях деревни Угляны в Беловежской пуще. Именно в этом месте звери проходят между низинным болотцем и лесом, воробьиные также часто используют этот коридор. Организаторы трансляции планируют за зиму зафиксировать более 20 видов птиц, запечатлеть появление косули, зайцев, лисиц и других животных.
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Уже четвертую зиму подряд сайт «Птушкі штодня» предлагает всем желающим уникальную возможность – в интернете организован круглосуточный стрим. В этом году в...
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