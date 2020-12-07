За зверями и птицами Беловежской пущи можно наблюдать онлайн

Источник материала: ОНТ

Уже четвертую зиму подряд сайт « Птушкі штодня » предлагает всем желающим уникальную возможность – в интернете организован круглосуточный стрим.



В этом году в режиме онлайн – не только птицы, но и звери, которые обитают в окрестностях деревни Угляны в Беловежской пуще. Именно в этом месте звери проходят между низинным болотцем и лесом, воробьиные также часто используют этот коридор. Организаторы трансляции планируют за зиму зафиксировать более 20 видов птиц, запечатлеть появление косули, зайцев, лисиц и других животных.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram