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За зверями и птицами Беловежской пущи можно наблюдать онлайн

07.12.2020 10:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За зверями и птицами Беловежской пущи можно наблюдать онлайн

Уже четвертую зиму подряд сайт «Птушкі штодня» предлагает всем желающим уникальную возможность – в интернете организован круглосуточный стрим. 

В этом году в режиме онлайн – не только птицы, но и звери, которые обитают в окрестностях деревни Угляны в Беловежской пуще. Именно в этом месте звери проходят между низинным болотцем и лесом, воробьиные также часто используют этот коридор. Организаторы трансляции планируют за зиму зафиксировать более 20 видов птиц, запечатлеть появление косули, зайцев, лисиц и других животных.

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Уже четвертую зиму подряд сайт «Птушкі штодня» предлагает всем желающим уникальную возможность – в интернете организован круглосуточный стрим.  В этом году в...
 
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