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За ноябрь золотовалютные резервы Беларуси просели на $109 миллионов
Источник материала: Хартия'97
За ноябрь золотовалютные резервы Беларуси просели на $109 миллионов
С начала года резервы Таракана обрушились на 21,5%.
Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 376,3 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за ноябрь на 109,2 млн долларов (на 1,5%) после роста в октябре на 164,2 млн долларов (на 2,2%), сообщает
С начала года резервы снизились на 21,5%, или на 2017,2 млн долларов.
В ноябре 2020 года правительство исполнило внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 388 млн долларов.
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С начала года резервы Таракана обрушились на 21,5%.
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