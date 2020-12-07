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«А потом мужик стоял, глотал ртом воздух и говорил: Cколько их! Сколько их! Сколько их!»

07.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«А потом мужик стоял, глотал ртом воздух и говорил: Cколько их! Сколько их! Сколько их!»

  • 7.12.2020, 9:51
  • 3,513
«А потом мужик стоял, глотал ртом воздух и говорил: Cколько их! Сколько их! Сколько их!»
Архивное фото

И выход в центр для протестующих теперь свободен.

6 декабря. 17-е протестное воскресенье. 120 день протестов.

Ну что, выключили телеграм? После того, как столько недель отключали весь интернет вообще, пугать отключением телеграма людей, у которых с 9 августа стоят все возможные прокси и vpn просто смешно. Никто на интернет и не рассчитывал, пишет в «Фейсбуке» блогер и писательница Евгения Пастернак.

«Погода была прекрасная, очень способствовала прогулкам на свежем воздухе. Вот люди и гуляли.

У нас день начался бодро. С задержаний прямо во дворе. На самом деле — нелепая случайность. Поскольку наш район отличился в прошлые выходные, бусы патрулировали улицы в режиме нон-стоп. И группа людей, выходящих из двора, случайно напоролась на проезжающий мимо бус. И кто-то побежал. ИЗ неопытных. А бегать, как мы уже давно выяснили, нельзя. Слабовики, как собачки, на двигающуюся дичь натренированы. Бежишь — догоняют. Не бежишь -- не видят.

Нет, конечно, никакой гарантии, что тебя не возьмут, когда ты будешь курить у магазина, но если бегать, вероятность задержания увеличивается в разы.

К нам во двор «оливки» еще и через час прибегали.

Абсолютный сюр. Солнышко, горка, полный двор детей с санками, а по двору носятся эти переростки. Почему-то в форме, в брониках, в шлемах, с палками, но в кроссовках. Выглядят как неухоженные дети — штанишки и рукавчики коротковаты.

Я так и не поняла за кем они гнались, но из окон их хорошо материли. Никого не поймали, ушли.

А потом я оказалась у рынка в тот момент, когда подходила очередная колонна, специально не стала к своим переходить, потому что очень интересна была реакция людей.

Как узнать, что близко колонна? Сначала слышатся автомобильные гудки. И уже на гудки люди бегут.

Кто бежит вприпрыжку — наконец-то свои! «Папа, там наши!»

Кто-то бежит, доставая телефоны — снимать.

Кто-то застывает с сумками и буквально открытыми ртами. Это те, что живут в той стране, которую показывают по телевизору. Они реально в недоумении и ступоре. В основном это люди 60+.

Один мужчина лет сорока реагировал очень бурно. Он был с сыном, сыну лет 6.

— Вот они — громко говорил он.

— Где, где? — спрашивал сын.

— Да вон, ходят.

— Да где? — сын залез на парапет, чтоб лучше видеть.

— Да вон! Ходят.

А потом мужик стоял, глотал ртом воздух и говорил.

— Сколько их! Сколько их! Сколько их!

А я ехидно подумала, что это колонна в пару тысяч человек не дает никакого представления о том сколько нас на самом деле.

Весь день что-то мухлевали с интернетом с попытках положить «телегу». В какой-то момент минут на 20-25 опять рубанули рубильник, и сети не было никакой. Похоже, по всей стране.

А еще первый раз сегодня МВД отчиталось о 300 задержанных в Минске, а в тот же момент «Весна» заявила, что всего 170 по всей стране.

Это очень необычно, всегда перекос был в другую сторону.

Сейчас в списках «Весны» уже 315 человек, но такое впечатление, что лихорадочно дохватывали до «нормы».

С утра метро закрыли, весь центр оцепили, но часов в 12 оцепление все-таки сняли и метро открыли. Видимо, чувствовать себя идиотами четвертые выходные подряд — даже для наших слабовиков чересчур.

И центр теперь свободен. Это вызов, я считаю. Жыве Беларусь!»

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Теги: Минск
 
 
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