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Новогрудок с самого утра вышел на акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Новогрудок с самого утра вышел на акцию протеста
Жители первой столицы ВКЛ передали революционный призыв Минску.
Новогрудок сегодня с самого утра вышел на протест и передал привет Минску, сообщает телеграм-канал
«Хватит бояться!», — призывают жители первой столицы ВКЛ.
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Жители первой столицы ВКЛ передали революционный призыв Минску.
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