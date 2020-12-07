Источник материала: Хартия'97

Белорусы расшатывают кресло под Лукашенко 1 7.12.2020, 9:39

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Фото: onliner.by

Белорусы расшатывают кресло под Лукашенко

6 декабря было 18-м протестным воскресеньем и 120-м днем белорусских протестов . Уже третье воскресенье белорусы выходят высказать свою позицию не в одном месте в центре города, а в своих районах, собираясь улицами и дворами, пишет «Независимая газета» .

В момент начала акции столичные власти по привычке закрыли центральные станции метро, однако вскоре они снова заработали, поскольку минчане никуда не ехали протестовать, а собирались в пешей доступности. Власти испробовали и новый формат блокировки интернета. Если раньше полностью отключали мобильный интернет, оставляя стационарный, то в минувшее воскресенье была заблокирована работа Telegram, через чаты и каналы которого местные сообщества белорусов координируют свои действия.

В принципе значение Telegram-каналов, которые раньше координировали действия протестующих, за что были признаны «экстремистскими» и запрещены в Беларуси, существенно снизилось. Решение, куда идти, белорусы зачастую принимают уже на месте, исходя из того, где сосредоточены силовики.

В минувшее воскресенье в некоторых районах протестующим удалось собраться в колонны и пройти маршем по району, в других было столько силовиков, что дальше двора и собственной улицы выйти не удавалось.

«Протест продолжается, он никуда не исчез, поменялся его формат», – прокомментировал последние события в Минске политолог Валерий Карбалевич.

На минувшей неделе международное сообщество продолжало делать заявления относительно происходящего в Беларуси. В пятницу, 4 декабря, слушания по Беларуси прошли в ООН. Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила ухудшение ситуации в Беларуси. ООН обратилась к властям с требованием прекратить насилие. Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор в одном из своих интервью, говоря о ситуации в Беларуси, не исключил возможность создания международного трибунала.

Еще одни тренд, о котором говорят эксперты – начало раскола внутри системы. Такой вывод они делают на основании сливов телефонных разговоров из ближайшего окружения Лукашенко, а также видеозаписи с камеры одного из омоновцев, когда к ним приезжал подбодрить их и поблагодарить сам Лукашенко с автоматом и вооруженным 15-летним сыном Николаем.

«Нельзя не обратить внимание на то, что уровень тех, кого слушают, становится все выше. Это уже ближайшее окружение Лукашенко. Латышенок – это фактически секретарь Лукашенко. В слитом его разговоре с пресс-секретарем Натальей Эйсмонт фактически бросается тень на самого Лукашенко, а не только на его окружение. Содержание этого разговора – это фактически дискредитация самого Лукашенко», – рассуждает Валерий Карбалевич.

«С уверенностью можно говорить о сбое в работе всех белорусских спецслужб, а их восемь или девять с правом оперативно-разыскной деятельности. Очевидно, что они не могут ничего найти и пресечь дальнейшие сливы. Это симптом разлада в работе силовых структур и их не очень высокой эффективности. Это дискредитация ближайшего окружения и самого Лукашенко», – сказал эксперт. Очевидно то, что расшатывание режима Лукашенко продолжается.

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