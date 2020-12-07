Источник материала: Хартия'97

Белорусская экономика скребет дном 1 7.12.2020, 9:25

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Что показал сводный индекс настроений на предприятиях страны?

Свежие опросы предприятий-флагманов рисуют безрадостную картину. Компании накрывает очередная волна кризиса, пишут banki24.by .

С 2005 года Нацбанк каждый месяц собирает информацию об экономических настроениях предприятий промышленности, торговли, строительства и транспорта. Чиновники выводят индексы настроений в той или иной отрасли или по экономике в целом на основе баланса ответов предприятий.

Баланс ответов — разница между количеством ответов типа «больше» (улучшилось, увеличилось, высокое, хорошее) и ответов типа «меньше» (ухудшилось, уменьшилось, низкое, плохое). Эта разница соотносится с общим числом значимых ответов.

Иными словами, ответы типа «не знаю» и пустые анкеты отбрасываются. Если разница ответов имеет знак «+», то ответы типа «больше» преобладают, если знак «-», то преобладают ответы типа «меньше».

Соответственно, при равной частоте «положительных» и «отрицательных» баланс ответов будет нулевым. Индекс настроений предприятий проходит сглаживание. Это необходимо, чтобы исключить влияние сезонных процессов и видеть сам тренд.

С марта сглаженный сводный индекс настроений в экономике находится ниже нуля. Из этого следует, что у предприятий преобладают негативные оценки.

Некоторые попытки выбраться на восходящую траекторию были летом и в сентябре—октябре. Однако по итогам ноября опять пошел крен настроений к худшему.

Если в октябре сглаженный индекс составлял минус 5,2, то в ноябре он опустился до минус 6,9. В небольшом плюсе пока находится только промышленность.

За ноябрь индекс настроений в отрасли составил +1,1 против +2,2 в октябре. Правда, среднее историческое значение индекса за 2005—2020 гг. все равно выше — +5,5.

Некоторый позитив в промышленности можно объяснить господдержкой, которая составила около 2 млрд BYN. Основную часть этой поддержки получили казенные предприятия отрасли.

В торговле, строительстве и на транспорте положение заметно хуже. Индекс настроений в торговле за ноябрь составил минус 12,4 (в октябре было минус 7,8). В ноябре 2019-го настроения в торговле были гораздо лучше — +4,8, а историческое среднее и вовсе достигает +10,5.

Индекс настроений в строительстве опустился до минус 17,4 (в ноябре 2019-го было минус 3,5 при историческом среднем минус 5,7), на транспорте — до минус 20,8 (против минус 7,8 в ноябре-2019 и минус 4,4 по всей истории). Пессимистичные настроения сопровождаются негативными данными по росту цен.

Ноябрьский опрос предприятий торговли показал, что баланс ответов по изменению отпускных цен является рекордным за 56 месяцев — с марта 2016 года. К слову, предыдущий локальный максимум был зафиксирован в октябре 2020-го.

Значит инфляция в экономике продолжается раскручиваться вверх. В экономике поползли вниз оценки по изменению физического объема производства (минус 20,3 в ноябре против минус 3,9 годом ранее), а также по изменению спроса на продукцию предприятий (минус 20,9 против минус 10,6).

В строительстве оценка спроса находится на минимуме за 32 месяца — с марта 2018-го. Идет просадка по объему заказов на внутреннем и внешнем рынках.

По внутреннему рынку баланс ответов снизился до минус 18,4 (против минус 7,2 годом ранее), по внешнему — до минус 20,1 (против минус 10,7). Пикируют строительство — минимум за 32 месяца по заказам внутри Беларуси и минимум за 43 месяца вне страны.

Остается высоким влияние курса рубля на хозяйственную деятельность предприятий. Баланс ответов в ноябре 2020 года составил +14,1 против минус 5,2 годом ранее. Иначе говоря, преобладают оценки о сильном влиянии курса.

У предприятий по-прежнему задраны риски ведения бизнеса. Баланс ответов за ноябрь-2020 составил +17,7 против +7,2 в 2019-м. В наиболее уязвимом положении себя ощущает торговля: там баланс ответов достигает +24,2 против +10,1 (высокие риски преобладают).

На минимуме за 47 месяцев находятся ожидания по изменению объемов выпуска (баланс ответов — минус 16). В промышленности отмечается минимум ожиданий за 48 месяцев, в строительстве — за 35 месяцев, на транспорте — за 47 месяцев.

Ожидания по изменению спроса также на минимуме за 47 месяцев (минус 18,5). Этот 47-месячный минимум ожидаемого спроса отмечается в промышленности, строительстве и на транспорте. Также похоже, что предприятия готовят новую волну увольнений.

Ожидания по изменению количества занятых — самые низкие за 44 месяца (минус 13,1). Промышленные ожидания по занятости находятся на минимуме за 45 месяцев, ожидания в строительстве — на минимуме за 38 месяцев.

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