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Пассажиров самолета Москва — Нью-Йорк эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Источник материала: Хартия'97
Пассажиров самолета Москва — Нью-Йорк эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Судно принадлежит российской компании «Аэрофлот».
В ночь на понедельник, 7 декабря, в Международном аэропорту им. Джона Кеннеди после анонимного сообщения о бомбе эвакуировали пассажиров рейса Москва — Нью-Йорк авиакомпании «Аэрофлот».
Об этом сообщает
На борту были 250 пассажиров. Правоохранители закрыли одну из взлетно-посадочных полос. Всех пассажиров и их багаж досмотрели с собаками.
Вскоре в пресс-службе аэропорта сообщили, что его полностью открыли и рейсы выполняют без задержек. В полиции добавили, что расследование инцидента продолжается.
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Судно принадлежит российской компании «Аэрофлот».
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