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Пассажиров самолета Москва — Нью-Йорк эвакуировали из-за сообщения о бомбе

07.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пассажиров самолета Москва — Нью-Йорк эвакуировали из-за сообщения о бомбе

  • 7.12.2020, 9:16
  • 1,805
Пассажиров самолета Москва — Нью-Йорк эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Судно принадлежит российской компании «Аэрофлот».

В ночь на понедельник, 7 декабря, в Международном аэропорту им. Джона Кеннеди после анонимного сообщения о бомбе эвакуировали пассажиров рейса Москва — Нью-Йорк авиакомпании «Аэрофлот».

Об этом сообщает Fox News.

На борту были 250 пассажиров. Правоохранители закрыли одну из взлетно-посадочных полос. Всех пассажиров и их багаж досмотрели с собаками.

Вскоре в пресс-службе аэропорта сообщили, что его полностью открыли и рейсы выполняют без задержек. В полиции добавили, что расследование инцидента продолжается.

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Судно принадлежит российской компании «Аэрофлот».
 
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