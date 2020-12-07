Источник материала: Хартия'97

Пассажиров самолета Москва — Нью-Йорк эвакуировали из-за сообщения о бомбе 7.12.2020, 9:16

1,805

Судно принадлежит российской компании «Аэрофлот».

В ночь на понедельник, 7 декабря, в Международном аэропорту им. Джона Кеннеди после анонимного сообщения о бомбе эвакуировали пассажиров рейса Москва — Нью-Йорк авиакомпании «Аэрофлот».

Об этом сообщает Fox News .

На борту были 250 пассажиров. Правоохранители закрыли одну из взлетно-посадочных полос. Всех пассажиров и их багаж досмотрели с собаками.

Вскоре в пресс-службе аэропорта сообщили, что его полностью открыли и рейсы выполняют без задержек. В полиции добавили, что расследование инцидента продолжается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .