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Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле

07.12.2020 10:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из картона, ваты и стекла. Вековая эволюция отечественной елочной игрушки – на еловых лапах. Праздничная выставка открылась в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно проследить, как важные события в жизни общества находили отражение в убранстве новогодних красавиц.

Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле

Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле

Например, полет человека в космос ознаменован выходом игрушечной серии космонавтов, спутников и ракет. А эпоха Никиты Хрущева связана с «Царицей полей» – в это время традиционные шишки на новогодних елках сменяют стеклянные початки кукурузы.

Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле

Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле

Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле

Олег Курашов, главный хранитель фондов картинной галереи Г. Ващенко:
Игрушка, как ни странно, тоже реагировала на глобальные изменения, глобальные события. Конечно, самое глобальное – это полет человека в космос или что-то сравнимое. Да и просто выход интересной книжки зарубежного писателя – это тоже повод купить целую серию замечательных героев этой книжки.

Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле

Когда я первый раз вошел в этот зал и увидел несколько игрушек, которые были когда-то у меня в детстве (сейчас их, к сожалению, уже нет), конечно, в душе шевельнулось то самое детское чувство, когда ты предвкушаешь запах апельсинов и подарок, который будет ждать тебя под елкой. Украшаешь елку не просто так, а играя и разыгрывая целые истории, целые эпизоды своей жизни.

Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле

Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле

Также в экспозиции представлены карнавальные маски и новогодние поздравительные открытки, которые в отсутствие социальных сетей и мессенджеров были главным способом поздравить близких и родных.

Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле

Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле

Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле

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Люди в материале: Александр Добриян, Олег Курашов

 
Теги: Гомель
 
 
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