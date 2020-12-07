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Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из картона, ваты и стекла. Вековая эволюция отечественной елочной игрушки – на еловых лапах. Праздничная выставка открылась в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, полет человека в космос ознаменован выходом игрушечной серии космонавтов, спутников и ракет. А эпоха Никиты Хрущева связана с «Царицей полей» – в это время традиционные шишки на новогодних елках сменяют стеклянные початки кукурузы.
Олег Курашов, главный хранитель фондов картинной галереи Г. Ващенко:
Когда я первый раз вошел в этот зал и увидел несколько игрушек, которые были когда-то у меня в детстве (сейчас их, к сожалению, уже нет), конечно, в душе шевельнулось то самое детское чувство, когда ты предвкушаешь запах апельсинов и подарок, который будет ждать тебя под елкой. Украшаешь елку не просто так, а играя и разыгрывая целые истории, целые эпизоды своей жизни.
Также в экспозиции представлены карнавальные маски и новогодние поздравительные открытки, которые в отсутствие социальных сетей и мессенджеров были главным способом поздравить близких и родных.
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Новости Беларуси. Из картона, ваты и стекла. Вековая эволюция отечественной елочной игрушки – на еловых лапах. Праздничная выставка открылась в Гомеле, сообщили в...
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