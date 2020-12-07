С начала года чистая покупка валюты населением Беларуси выросла до $1,74 млрд.

Источник материала: АФН

В ноябре население Беларуси продолжило скупать валюту на фоне политической и экономической турбулентности, отдавая предпочтение безналичным операциям. Чистая покупка валюты населением в ноябре 2020 года выросла до $98,959 млн. с $89,385 млн. в октябре, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в ноябре 2020 года составила $801,27 млн., что на $11,189 млн. или 1,42% больше, чем в октябре текущего года. Покупка наличной валюты в ноябре составила $485,535 млн. и снизилась на 17,121 млн. или 3,41% по сравнению с предыдущим месяцем, покупка безналичной валюты составила $315,735 млн., что на $28,309 млн. или 9,85% больше, чем в октябре.

Продажа иностранной валюты населению Беларуси в ноябре 2020 года составила $702,311 млн., что на $1,615 млн. или 0,23% больше, чем в октябре текущего года. Продажа наличной валюты в ноябре составила $526,526 млн. и снизилась на $6,804 млн. или 1,28% по сравнению с предыдущим месяцем, продажа безналичной валюты составила $175,785 млн., что на $8,419 млн. или 5,03% больше, чем в октябре.

Чистая покупка валюты населением Беларуси в ноябре 2020 года составила $98,959 млн., а с начала года выросла до $1,74 млрд.

В наличном сегменте в ноябре население выступило чистым продавцом валюты на сумму $40,99 млн., с начала года чистая покупка наличной валюты составила $118,1 млн. В безналичном сегменте чистая покупка валюты в ноябре составила $139,95 млн., с начала года – $1,62 млрд.

Всего, с начала 2020 года население купило $9,205 млрд., продало $7,466 млрд.