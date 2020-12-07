Странная история: Пограничники Украины сообщили о задержании группы диверсантов на границе с Беларусью, но потом написали, что это фейк

Группа из 4-х человек задержана вблизи деревни Термаховка Киевской области и направлялась в Киев, говорится в facebook 61 отдельной пехотной егерской бригады.





«Во время задержания указанной группы было обнаружено оружие, взрывчатые вещества и электронные носители информации, на которых была антиукраинская тематика. В настоящее время вышеназванная группа лиц передана в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.





о том, что аккаунт егерей из 61 бригады был взломан . Спустя некоторое время, сообщение о нарушителях исчезло, а вместо него появилось новое --





Контроль над аккаунтом удалось восстановить, а вот сообщение о диверсантах оказалось фейком.











