Совет ЕС примет закон о санкциях за нарушения прав человека









"Мы отметим Международный день прав человека (10 декабря), подтвердив последовательную политику ЕС в защиту прав человека и важность прав человека в нашей внешней политике. Мы сделаем это, создав инструмент для защиты прав человека во всем мире", - заявил журналистам высокопоставленный источник ЕС в преддверии совещания.





Этот документ готовился давно и во многих СМИ получил условное название "европейского акта Магнитского" по аналогии с законом США. Но в ЕС отмечают, что практика законотворчества Евросоюза не предполагает присвоения законодательным актам конкретных имен.





Новый рамочный документ о санкциях за грубые нарушения прав человека нацелен на физических лиц и организации, как государственные, так и негосударственные.





В отличие от уже действующих санкционных режимов ЕС в отношении, например, России, Беларуси или Мьянмы, он будет "тематическим", а не "географическим". То есть обеспечит Евросоюзу гибкость для воздействия на установленных им нарушителей прав человека во всем мире, независимо от гражданства и местонахождения.





Предложения о внесении в санкционные списки со своими обоснованиями будут исходить от государств-членов ЕС. Утверждаться они будут единогласным решением Совета ЕС.





Что касается Беларуси, европейский функционер сообщил, что сейчас в рабочих группах Совета ЕС идет обсуждение будущей схемы отношений союза с республикой. Обсуждается также очередной пакет санкций, который может быть принят в середине декабря.





Одним из основных пунктов повестки дня министров будет обмен мнениями по трансатлантическим отношениям, будущим приоритетам стратегического партнерства между ЕС и США. Совет ЕС обсудит, как активизировать партнерство с США и взаимодействовать с новой администрацией.





Министрам будет предложено определить набор приоритетов трансатлантического сотрудничества во внешней политике, безопасности и обороне, включая возвращение Вашингтона к принципам многосторонности, прав человека и демократии.





"У ЕС будет много предложений (для администрации Байдена - Прим.), они будут обсуждаться и после Нового года, чтобы подготовить основательный документ", - сообщил собеседник СМИ.





За рабочим обедом Совет ЕС проведет дебаты по стратегической автономии Европы, в ходе которых министры обменяются мнениями о том, как повысить устойчивость Евросоюза. В стратегической пове ке на 2019-2024 годы, принятой Евросоветом в июне 2019 года, подчеркивалось, что "в мире растущей неопределенности, сложности и перемен ЕС должен следовать стратегическому курсу и повышать автономию для защиты своих интересов, отстаивать свои ценности и образ жизни и помогать формировать глобальное будущее".





"Мы находимся в совершенно другом мире, в новом международном сообществе в геополитическом смысле. Вопрос в том, как укрепить устойчивость перед вызовами и лучше защищать европейские интересы", - объяснил высокопоставленный европейский чиновник.