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За ноябрь золотовалютные резервы сократились на 109 млн долларов: платежи по долгам
Источник материала: Партизан
Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 376,3 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за ноябрь на 109,2 млн долларов (на 1,5%) после роста в октябре на 164,2 млн долларов (на 2,2%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка, пишет
Фото: Reuters
С начала года резервы снизились на 21,5%, или на 2 017,2 млн долларов.
В ноябре 2020 года правительство исполнило внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 388 млн долларов.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовали покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также поступление иностранной валюты в бюджет.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.
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Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 376,3 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за ноябрь на 109,2 млн...
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