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Среди задержанных в воскресенье — сыновья бывшего пресс-секретаря МВД

07.12.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В списках задержанных на воскресном Марше Воли оказались сыновья бывшего пресс-секретаря МВД Дмитрия Партона.


Задержания во время Марша Воли / TUT.BY

Списки публикуют правозащитники, передает "Еврорадио".

Партон в начале 2000-х возглавлял пресс-службу милицейского ведомства, сейчас работает заместителем генерального директора агентства "Минск-Новости". Его сыновьям 27 и 20 лет, старший работает в IT. Братьев задержали, когда они просто шли на стоянку, рассказали "Нашей ниве" их родные.

Всего, по данным правозащитников, на Марше Воли было задержано 315 человек. Такой же порядок задержанных называют и в ГУВД Мингорисполкома. "За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 6 декабря в Минске задержано более 300 граждан", цитирует пресс-службу минской милиции агентство БЕЛТА.

Во время протестных акций в Гродно были задержаны журналисты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич. Три часа их продержали в РУВД, а затем отпустили без составления протоколов.


Также среди задержанных 6 декабря — поэт и музыкант Влад Ленкевич, актёр "Белорусского свободного театра" Алексей Сапрыкин, челюстно-лицевого хирург Артур Ермаркевич, директор тренингового центра "Квадратный апельсин" Василий Пронь. 

Как минимум шестерым задержанным в Минске понадобилась помощь медиков, сообщает телеграм-канал "Белые халаты". Одного забрали в РПНЦ травматологии и ортопедии, еще троих с травмами увезли в 6-ю городскую клиническую больницу. У одного из травмированных медики обнаружили "глубокие и большие раны ноги" от резиновой пули. 

В воскресенье в Минске прошел Марш Воли. Как и неделю назад участники прошли по своим микрорайонам локальными шествиями. Если судить по доступным фото- и видеоматериалам, то в ряде микрорайонов удалось собрать достаточно крупные колонны. В таких местах силовики устраивали разгон и задерживали людей.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В списках задержанных на воскресном Марше Воли оказались сыновья бывшего пресс-секретаря МВД Дмитрия Партона.
 
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