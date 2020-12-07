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На трассе Смолевичи - Жодино Ford выехал на встречку и врезался в УАЗ: один человек погиб

07.12.2020 10:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из водителей погиб при столкновении автомобилей в Минской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 6 декабря, около 15.00, на 1-м километре трассы Смолевичи — Жодино. Здесь 41-летний водитель Ford не справился с управлением на закруглении дороги и выехал на встречку, где врезался в УАЗ.


В результате ДТП 52-летний водитель УАЗа от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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Авария произошла 6 декабря, около 15.00, на 1-м километре трассы Смолевичи - Жодино.
 
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