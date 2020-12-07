На трассе Смолевичи - Жодино Ford выехал на встречку и врезался в УАЗ: один человек погиб

Источник материала: Tut.by

Один из водителей погиб при столкновении автомобилей в Минской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 6 декабря, около 15.00, на 1-м километре трассы Смолевичи — Жодино. Здесь 41-летний водитель Ford не справился с управлением на закруглении дороги и выехал на встречку, где врезался в УАЗ.





В результате ДТП 52-летний водитель УАЗа от полученных травм умер на месте происшествия.