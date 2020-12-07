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Профессор из США изучил данные по выборам в Беларуси за 30 лет. Вот что он заметил
Источник материала: Tut.by
Вадим Зипунников, профессор кафедры биостатистики американской школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса, изучил официальные данные ЦИКа и ТИКов на выборах и референдумах в Беларуси за 1991−2020 годы и нашел там множество статистических аномалий. Он поделился с TUT.BY своим анализом — приводим оттуда основные моменты.
Вадим Зипунников уже делился с нами ранее
Вадим заинтересовался темой выборов в нашей стране по личным мотивам — хотя Зипунников родился в России, но его жена и дети — граждане Республики Беларусь. Он писал этот анализ в свободное от работы время — Вадим является Associate Professor на кафедре биостатистики Школы общественного здравоохранения им. Блумберга при университете Джонса Хопкинса. То есть, как биостатистик он занимается в том числе сбором и анализом данных, получаемых при помощи гаджетов, которые затем используются при проведении научных исследований в медицине и здравоохранении.
В ходе анализа Вадим изучил официальные данные по результатам выборов и референдумов в городах, районах и областях Беларуси почти за 30 лет, включающие явку (процент проголосовавших от списка избирателей, обозначается как %П) и процент проголосовавших именно за Лукашенко (от числа проголосовавших, обозначается как %ПЛ).
Нажмите, чтобы увидеть данные по явке и количеству голосов за Лукашенко в 6 выборах президента Беларуси
Данные взяты из
1994 год:
2001 год:
2006 год:
2010 год:
2015 год:
2020 год:
Ниже вы можете прочесть основные выводы. Полное исследование доступно по
Анализ районных данных: «склейки», «струны», «дубли»
Вадим Зипунников изучил данные, начиная с референдума за сохранение СССР в 1991 году (не вошло в данный анализ) и заканчивая выборами президентам Беларуси 2020 года.
Большая часть анализа посвящена анализу данных «районного уровня». То есть, автор изучил информацию, касающуюся явки и голосов за определенного кандидата, в 145 административно-территориальных (территориальных) единицах — это понятие включает в себя как районы республики, так и районы крупных городов.
Вадим Зипунников взял информацию за 2001−2015 годы (дело в том, что ЦИК
Таким образом, в данном анализе каждая область представлена следующим количеством административно-территориальных (территориальных) единиц:
Основное наблюдение автора состоит в том, что в данном случае отсутствует ожидаемый уровень статистического разброса. Это приводит к аномально большому количеству районов с чрезвычайно близкими показателями: внутри одного района; между разными районами; между разными годами.
Если говорить простыми словами, то, как поясняет Вадим, данные не должны иметь так много близких значений — статистически ожидается, что они разбросаны на большее расстояние друг от друга. То есть, нормально, если данные весьма схожи в двух-трех случаях, но если эта особенность встречается, допустим, в 40 случаях из 100, это повод задуматься.
Как пример, можно вспомнить
В случае же с Беларусью, в частности, были найдены три основных типа аномалий:
Так, анализ показал, что количество найденных аномалий достигает пика в 2015 году — 279 аномалий на 290 электоральных показателей (напомним, электоральные показатели — это явка, обозначается как П%, и процент за Лукашенко — ПЛ%) по 145-ти территориальным единицам Беларуси, что в среднем приблизительно дает одну аномалию на каждый электоральный показатель.
На основе этих наблюдений автор приходит к выводу, что результаты президентских выборов в 2001, 2006, 2010, и 2015 года статистически маловероятны. А результаты выборов президента Беларуси в 2010-ом и в 2015 годах с большой вероятностью скомпилированы из результатов предыдущих выборов в 2001 и 2006 годах и в 2006 и 2010 годах соответственно.
Чтобы формализовать анализ, автор рассматривает пять основных типов «аномальной близости»:
При этом каждый район может одновременно принадлежать к разным типам аномалий, а каждая область может иметь несколько «дублей», «струн», и «склеек».
В итоге получилась вот такая сводная диаграмма по районным данным: размер круга пропорционален количеству аномалий, указанному внутри круга.
Аномалии в областных данных: 1996−2020 годы
Как отмечает автор, ожидаемый уровень статистического разброса отсутствует и в областных данных за 1996−2020 годы (если точнее, то в данных по шести областям и одному Минску).
В этом случае основные наблюдения следующие:
Нажмите, чтобы увидеть примеры аномалий в данных за 2015 и 2020 годы
Чтобы понять, почему автор пришел к таким выводам, можно, к примеру, посмотреть на два графика за 2015 год: верхний показывает процент всех проголосовавших от списка избирателей (явку), а нижний — процент проголосовавших за Лукашенко по шести областям.
Для построения были взяты данные референдума 2004 года (в данном случае в качестве значения процента проголосовавших за Лукашенко использовался процент проголосовавших «за»), а также президентских выборов 2006, 2015 года (данные одного года соединены между собой линией соответствующего цвета).
В итоге, отмечает автор, процент явки в 2015 году совпадает с тем же показателем в Брестской и Витебской областях в 2004 году. Также стоит отметить, как близки и параллельны проценты явки в 2015 году с процентом явки в Гродненской и Минской областях в 2004 году.
Что касается процента проголосовавших за Лукашенко в 2015 году, то это показатель совпадает с процентом проголосовавших за Лукашенко в Брестской области в 2004 году и проголосовавших за Лукашенко в Могилевской области в 2006 году.
Также можно изучить областные данные за 2020 год: в этом случае верхний график показывает процент явки по шести областям за 1996, 2001, 2015, 2020 годы. А нижний — процент проголосовавших за Лукашенко по шести областям за 2001, 2015, 2020 годы.
Данные одного года соединены между собой линией соответствующего цвета.
Здесь автор выделил следующие основные наблюдения, а именно: процент явки в 2020 году совпадает с тем же показателем в Гомельской области в 1996 году и в Гродненской и Могилевской областях в 2015 году. Причем стоит отметить, как близки и параллельны проценты проголосовавших в 2020 году с процентом проголосовавших в Минской и Могилевской областях в 1996 году.
А процент проголосовавших за Лукашенко в 2020 году совпадает с тем же показателем в Гомельской области в 2001 году и в Могилевской — в 2015 году.
Нажмите, чтобы увидеть графики, на которых виды «струны» в областных данных: 1996 — 2020 годы
Во всех годах, кроме 2020-го, присутствуют кластеры («струны»), содержащие две или три области с практически идентичным значением явки (%П).
Например:
В разные годы области могут принадлежать к совершенно разным кластерам. Допустим, Гомельская область формирует кластеры то с Могилевской, то с Брестской и Гродненской областями.
Также практически во всех годах присутствуют кластеры («струны»), содержащие две или три области с почти идентичным значением процента проголосовавших за Лукашенко (%ПЛ) (в качестве значения процента проголосовавших за Лукашенко автор взял процент проголосовавших «за» на референдуме 2004 года и процент проголосовавших «за» в первом вопросе на референдуме 1996 года).
Вот несколько примеров:
Аналогично явке, области в разные годы могут принадлежать совершенно разным кластерам.
Вывод
На основе анализа районных данных автор пришел к выводу, что результаты выборов президента Беларуси в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах статистически маловероятны.
При этом результаты президентских выборов в 2010-ом и в 2015 годах с большой вероятностью скомпилированы из результатов выборов в 2001 и 2006 годах и в 2006 и 2010 годах соответственно.
Что касается данных по областям, то «результаты выборов президента Республики Беларусь 2015 года аномально близки к результатам референдума 2004 года и президентских выборов 2006 года сразу в нескольких областях. Результаты выборов президента РБ по 2020 году аномально близки к результатам референдума 1996 года и президентских выборов в 2001 и 2015 годах сразу в нескольких областях».
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Что показал анализ за 1991−2020 годы.
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