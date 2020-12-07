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Профессор из США изучил данные по выборам в Беларуси за 30 лет. Вот что он заметил

07.12.2020 10:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вадим Зипунников, профессор кафедры биостатистики американской школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса, изучил официальные данные ЦИКа и ТИКов на выборах и референдумах в Беларуси за 1991−2020 годы и нашел там множество статистических аномалий. Он поделился с TUT.BY своим анализом — приводим оттуда основные моменты.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вадим Зипунников уже делился с нами ранее своей работой, касающейся данных из фотокопий протоколов участковых избирательных комиссий 2020 года. Теперь же он проанализировал официальные результаты ТИКов и ЦИКа по шести президентским выборам и пяти референдумам, проведенным в период c 1991-го по 2020 год в Беларуси.

Вадим заинтересовался темой выборов в нашей стране по личным мотивам — хотя Зипунников родился в России, но его жена и дети — граждане Республики Беларусь. Он писал этот анализ в свободное от работы время — Вадим является Associate Professor на кафедре биостатистики Школы общественного здравоохранения им. Блумберга при университете Джонса Хопкинса. То есть, как биостатистик он занимается в том числе сбором и анализом данных, получаемых при помощи гаджетов, которые затем используются при проведении научных исследований в медицине и здравоохранении.

В ходе анализа Вадим изучил официальные данные по результатам выборов и референдумов в городах, районах и областях Беларуси почти за 30 лет, включающие явку (процент проголосовавших от списка избирателей, обозначается как %П) и процент проголосовавших именно за Лукашенко (от числа проголосовавших, обозначается как %ПЛ).

Нажмите, чтобы увидеть данные по явке и количеству голосов за Лукашенко в 6 выборах президента Беларуси

Данные взяты из архива Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов (выражение в процентах).

1994 год:

  • I тур: явка — 78,97%; Александр Лукашенко набрал 44,82%;
  • II тур: явка — 70,60%; Александр Лукашенко набрал 80,34%.

2001 год:

  • явка — 83,86%;
  • за Александра Лукашенко — 75,65%.

2006 год:

  • явка — 92,6%;
  • за Александра Лукашенко — 82,97%.

2010 год:

  • явка — 90,65%;
  • за Александра Лукашенко — 79,65%.

2015 год:

  • явка — 87,22%;
  • за Александра Лукашенко — 83,47%.

2020 год:

  • явка — 84,05%;
  • за Александра Лукашенко — 80,10%.

Ниже вы можете прочесть основные выводы. Полное исследование доступно по ссылке.

Анализ районных данных: «склейки», «струны», «дубли»

Вадим Зипунников изучил данные, начиная с референдума за сохранение СССР в 1991 году (не вошло в данный анализ) и заканчивая выборами президентам Беларуси 2020 года.

Большая часть анализа посвящена анализу данных «районного уровня». То есть, автор изучил информацию, касающуюся явки и голосов за определенного кандидата, в 145 административно-территориальных (территориальных) единицах — это понятие включает в себя как районы республики, так и районы крупных городов.

Вадим Зипунников взял информацию за 2001−2015 годы (дело в том, что ЦИК опубликовал данные по районам только по президентским выборам в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах). Хотя за это время в структуре районов произошло несколько изменений, анализ не отслеживает их последствия и включает только те районы, что были представлены во всех четырех выборах президента Беларуси с 2001 по 2015 года.

Таким образом, в данном анализе каждая область представлена следующим количеством административно-территориальных (территориальных) единиц:

  • Брестская область: 20;
  • Витебская область: 24;
  • Гомельская область: 25;
  • Гродненская область: 19;
  • Минская область: 23;
  • Могилевская область: 25;
  • Минск: 9.

Основное наблюдение автора состоит в том, что в данном случае отсутствует ожидаемый уровень статистического разброса. Это приводит к аномально большому количеству районов с чрезвычайно близкими показателями: внутри одного района; между разными районами; между разными годами.

Если говорить простыми словами, то, как поясняет Вадим, данные не должны иметь так много близких значений — статистически ожидается, что они разбросаны на большее расстояние друг от друга. То есть, нормально, если данные весьма схожи в двух-трех случаях, но если эта особенность встречается, допустим, в 40 случаях из 100, это повод задуматься.

Как пример, можно вспомнить аномалии в данных голосования по поправкам к Конституции России 2020 года, когда было обнаружено немалое количество случаев голосования с нулевой дисперсией, то есть результатов, когда все УИКи внутри одного ТИКа проголосовали одинаково или с минимальным разбросом.

В случае же с Беларусью, в частности, были найдены три основных типа аномалий:

  • очень близкие значения явки и процента проголосовавших за Лукашенко внутри одного района (территориальной единицы);
  • сразу несколько районов имеют очень близкие показатели явки (или процента проголосовавших за Лукашенко);
  • результаты разных лет очень близки между собой.

Так, анализ показал, что количество найденных аномалий достигает пика в 2015 году — 279 аномалий на 290 электоральных показателей (напомним, электоральные показатели — это явка, обозначается как П%, и процент за Лукашенко — ПЛ%) по 145-ти территориальным единицам Беларуси, что в среднем приблизительно дает одну аномалию на каждый электоральный показатель.

На основе этих наблюдений автор приходит к выводу, что результаты президентских выборов в 2001, 2006, 2010, и 2015 года статистически маловероятны. А результаты выборов президента Беларуси в 2010-ом и в 2015 годах с большой вероятностью скомпилированы из результатов предыдущих выборов в 2001 и 2006 годах и в 2006 и 2010 годах соответственно.

Чтобы формализовать анализ, автор рассматривает пять основных типов «аномальной близости»:

  • когда в конкретном районе явка (%П) аномально близка к проценту проголосовавших именно за Лукашенко (%ПЛ) (то есть, разница между значениями в одной территориальной единице меньше 1%), автор называет этот тип аномалии «дубль» (ниже можно увидеть график с примерами из Гомельской области. Здесь и далее красным маркером обозначены аномальные районы);


  • когда в конкретный год и в конкретной области республики значения явки (%П) сразу по нескольким районам аномально близки друг к другу (то есть, разница между числами в двух районах меньше 0,1%), автор называет данный тип аномалии «струна» (%П);
  • когда в конкретный год и в конкретной области республики значения процента проголосовавших за Александра Лукашенко (%ПЛ) сразу по нескольким районам опять же аномально близки к друг другу — это тоже «струна» (%ПЛ) (как на графиках ниже);


  • когда в конкретном районе явка (%П) в один год аномальна близка к явке, зафиксированной в другой год, автор называет данный тип аномалии «склейка» (%П);
  • когда в конкретном районе процент проголосовавших именно за Лукашенко (%ПЛ) в один год аномально близок к проценту проголосовавших за Лукашенко в другой год, автор тоже называет данный тип аномалии «склейка» (%ПЛ) (ниже вы можете увидеть как пример два таких графика. Если точнее, то автор определяет как аномалию разницу между значениями показателей в два анализируемых годах меньше 1%).


При этом каждый район может одновременно принадлежать к разным типам аномалий, а каждая область может иметь несколько «дублей», «струн», и «склеек».

В итоге получилась вот такая сводная диаграмма по районным данным: размер круга пропорционален количеству аномалий, указанному внутри круга.


Аномалии в областных данных: 1996−2020 годы

Как отмечает автор, ожидаемый уровень статистического разброса отсутствует и в областных данных за 1996−2020 годы (если точнее, то в данных по шести областям и одному Минску).

В этом случае основные наблюдения следующие:

  • каждый год между 1996-м и 2015-м содержит несколько областей с практически идентичными электоральными показателями (напомним, электоральные показатели — это явка П% и процент за Лукашенко ПЛ%);
  • результаты выборов президента Республики Беларусь 2015 года аномально близки к результатам референдума 2004 года и президентских выборов 2006 года сразу в нескольких областях;
  • результаты выборов президента в 2020 году аномально близки к результатам референдума 1996 года и президентских выборов в 2001 и 2015 годах сразу в нескольких областях.

Нажмите, чтобы увидеть примеры аномалий в данных за 2015 и 2020 годы

Чтобы понять, почему автор пришел к таким выводам, можно, к примеру, посмотреть на два графика за 2015 год: верхний показывает процент всех проголосовавших от списка избирателей (явку), а нижний — процент проголосовавших за Лукашенко по шести областям.

Для построения были взяты данные референдума 2004 года (в данном случае в качестве значения процента проголосовавших за Лукашенко использовался процент проголосовавших «за»), а также президентских выборов 2006, 2015 года (данные одного года соединены между собой линией соответствующего цвета).



В итоге, отмечает автор, процент явки в 2015 году совпадает с тем же показателем в Брестской и Витебской областях в 2004 году. Также стоит отметить, как близки и параллельны проценты явки в 2015 году с процентом явки в Гродненской и Минской областях в 2004 году.

Что касается процента проголосовавших за Лукашенко в 2015 году, то это показатель совпадает с процентом проголосовавших за Лукашенко в Брестской области в 2004 году и проголосовавших за Лукашенко в Могилевской области в 2006 году.

Также можно изучить областные данные за 2020 год: в этом случае верхний график показывает процент явки по шести областям за 1996, 2001, 2015, 2020 годы. А нижний — процент проголосовавших за Лукашенко по шести областям за 2001, 2015, 2020 годы.

Данные одного года соединены между собой линией соответствующего цвета.



Здесь автор выделил следующие основные наблюдения, а именно: процент явки в 2020 году совпадает с тем же показателем в Гомельской области в 1996 году и в Гродненской и Могилевской областях в 2015 году. Причем стоит отметить, как близки и параллельны проценты проголосовавших в 2020 году с процентом проголосовавших в Минской и Могилевской областях в 1996 году.

А процент проголосовавших за Лукашенко в 2020 году совпадает с тем же показателем в Гомельской области в 2001 году и в Могилевской — в 2015 году.

Нажмите, чтобы увидеть графики, на которых виды «струны» в областных данных: 1996 — 2020 годы

Во всех годах, кроме 2020-го, присутствуют кластеры («струны»), содержащие две или три области с практически идентичным значением явки (%П).


График показывает % проголосовавших (от списка избирателей) по шести областям. Данные одной области соединены между собой линией соответствующего цвета.

Например:

  • 1996 год: Гомельская (89,53%), Могилевская (89,64%);
  • 2001 год: Брестская (85,84%), Гомельская (85,74%), Гродненская (85,67%);
  • 2006 год: Витебская (95,21%), Минская (95,23%), Могилевская (95,26%);
  • 2010 год: Брестская (91,03%), Гродненская (90,90%), Минская (90,96%);
  • 2015 год: Брестская (90,39%), Гомельская (90,44%).

В разные годы области могут принадлежать к совершенно разным кластерам. Допустим, Гомельская область формирует кластеры то с Могилевской, то с Брестской и Гродненской областями.

Также практически во всех годах присутствуют кластеры («струны»), содержащие две или три области с почти идентичным значением процента проголосовавших за Лукашенко (%ПЛ) (в качестве значения процента проголосовавших за Лукашенко автор взял процент проголосовавших «за» на референдуме 2004 года и процент проголосовавших «за» в первом вопросе на референдуме 1996 года).


График показывает % проголосовавших за Лукашенко по каждой из 6-ти областей. Данные одной области соединены между собой линией соответствующего цвета.

Вот несколько примеров:

  • 1996 год: Гомельская (92,70%), Могилевская (92,80%);
  • 2004 год: Витебская (87,85%), Минская (88,17%);
  • 2010 год: Витебская (82,47%), Гомельская (82,30%);
  • 2010 год: Брестская (81,52%), Гродненская (81,37%);
  • 2015 год: Гродненская (85,89%), Минская (85,74%).

Аналогично явке, области в разные годы могут принадлежать совершенно разным кластерам.

Вывод

На основе анализа районных данных автор пришел к выводу, что результаты выборов президента Беларуси в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах статистически маловероятны.

При этом результаты президентских выборов в 2010-ом и в 2015 годах с большой вероятностью скомпилированы из результатов выборов в 2001 и 2006 годах и в 2006 и 2010 годах соответственно.

Что касается данных по областям, то «результаты выборов президента Республики Беларусь 2015 года аномально близки к результатам референдума 2004 года и президентских выборов 2006 года сразу в нескольких областях. Результаты выборов президента РБ по 2020 году аномально близки к результатам референдума 1996 года и президентских выборов в 2001 и 2015 годах сразу в нескольких областях».

Воспроизвести результаты можно, используя данные и код, доступные онлайн:

областные данные;

районные данные;

R код: раз и два.

 
Теги: Минск
 
 
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