Какие курсы валют установили банки в начале рабочей недели

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль на старте торгов 7 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепился ко всем трем основным валютам — к евро, доллару, российскому рублю. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже евро снизился на 0,37% — до 3,1128 рубля, доллар упал на 0,05% (до 2,5684 рубля), а российский рубль снизился на 0,07% — до 3,4591 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.22.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,572 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,568 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке, Беларусбанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Технобанке (3,117 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Банке Дабрабыт — 3,112 рубля.