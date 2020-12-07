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Ford лоб в лоб столкнулся с УАЗом на загородной дороге, водитель УАЗа погиб
Источник материала: Onliner
В МВД сообщили о серьезной аварии, которая произошла вчера, 6 декабря, на 1-м километре автодороги Смолевичи — Жодино в Минском районе. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля: Ford и УАЗ.
По предварительной информации, 41-летний водитель, находившийся за рулем Ford, не справился с управлением на закруглении дороги. В результате машина выехала на встречную полосу, где в этот момент ехал УАЗ. Автомобили столкнулись. От удара Ford развернуло, УАЗ отбросило за пределы проезжей части.
— В результате ДТП 52-летний водитель УАЗа скончался на месте происшествия, — сообщили в МВД.
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В МВД сообщили о серьезной аварии, которая произошла вчера, 6 декабря, на 1-м километре автодороги Смолевичи — Жодино в Минском районе. Лоб в лоб столкнулись два...
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