Ford лоб в лоб столкнулся с УАЗом на загородной дороге, водитель УАЗа погиб

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили о серьезной аварии, которая произошла вчера, 6 декабря, на 1-м километре автодороги Смолевичи — Жодино в Минском районе. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля: Ford и УАЗ.

По предварительной информации, 41-летний водитель, находившийся за рулем Ford, не справился с управлением на закруглении дороги. В результате машина выехала на встречную полосу, где в этот момент ехал УАЗ. Автомобили столкнулись. От удара Ford развернуло, УАЗ отбросило за пределы проезжей части.

— В результате ДТП 52-летний водитель УАЗа скончался на месте происшествия, — сообщили в МВД.



