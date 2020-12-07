ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ford лоб в лоб столкнулся с УАЗом на загородной дороге, водитель УАЗа погиб

07.12.2020 10:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили о серьезной аварии, которая произошла вчера, 6 декабря, на 1-м километре автодороги Смолевичи — Жодино в Минском районе. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля: Ford и УАЗ.

По предварительной информации, 41-летний водитель, находившийся за рулем Ford, не справился с управлением на закруглении дороги. В результате машина выехала на встречную полосу, где в этот момент ехал УАЗ. Автомобили столкнулись. От удара Ford развернуло, УАЗ отбросило за пределы проезжей части.

— В результате ДТП 52-летний водитель УАЗа скончался на месте происшествия, — сообщили в МВД.

Ford лоб в лоб столкнулся с УАЗом на загородной дороге, водитель УАЗа погиб

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МВД сообщили о серьезной аварии, которая произошла вчера, 6 декабря, на 1-м километре автодороги Смолевичи — Жодино в Минском районе. Лоб в лоб столкнулись два...
 
Новости дня
Новости разные
 
Худеем к Новому году: как прийти в форму за 3 недели?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика