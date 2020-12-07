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Лукашенко собрал совещание по экономике

07.12.2020 10:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», сегодня во Дворец независимости прибыл весь экономический блок страны. Стартует совещание по работе экономики за 2020 год. Также собираются обсуждать прогнозы на 2021-й и программу развития на ближайшую пятилетку. 

Всего в совещании принимают участие около 30 человек. Это высшие должностные лица, вице-премьеры, министры, губернаторы.

(будет дополнено)

 
 
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Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», сегодня во Дворец независимости прибыл весь экономический блок страны. Стартует совещание по работе экономики за 2020 год....
 
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