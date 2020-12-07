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Лукашенко собрал совещание по экономике
Источник материала: Onliner
Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», сегодня во Дворец независимости прибыл весь экономический блок страны. Стартует совещание по работе экономики за 2020 год. Также собираются обсуждать прогнозы на 2021-й и программу развития на ближайшую пятилетку.
Всего в совещании принимают участие около 30 человек. Это высшие должностные лица, вице-премьеры, министры, губернаторы.
(будет дополнено)
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Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», сегодня во Дворец независимости прибыл весь экономический блок страны. Стартует совещание по работе экономики за 2020 год....
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